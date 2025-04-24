Путин заявил, что «все армии мира изучают опыт спецоперации»

Опыт ведения Россией «специальной военной операции» (так в РФ называют войну против Украины – ред.) как в части тактики, так и технического развития оружия, изучают «все армии мира».
Об этом президент РФ Владимир Путин заявил на заседании Военно-промышленной комиссии в среду, 23 апреля.
«Сегодня наш опыт ведения специальной военной операции – как в части тактики, так и технического развития оружия – изучают без всякого преувеличения все армии мира, лидеры глобальной отрасли вооружений, высокотехнологичные компании», – утверждает Владимир Путин.
Президент РФ сказал, что в прошлом году практически все оборонные предприятия выполнили задания гособоронзаказа в полном объеме, качественно и в срок, а по некоторым видам вооружений с опережением графика. По его словам, более чем вдвое увеличился выпуск средств поражения, систем связи, разведки и радиоэлектронной борьбы, войска получили свыше 4000 единиц бронетанкового вооружения, 180 боевых самолетов и вертолетов. Ежедневно на передовую направлялось около 4000 дронов, управляемых по так называемой системе FPV, заявил президент РФ.