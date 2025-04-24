Путин заявил, что «все армии мира изучают опыт спецоперации»

Опыт ведения Россией «специальной военной операции» (так в РФ называют войну против Украины – ред.) как в части тактики, так и технического развития оружия, изучают «все армии мира».

Об этом президент РФ Владимир Путин заявил на заседании Военно-промышленной комиссии в среду, 23 апреля.