Скандал в Белом доме: Маск и глава Минфина устроили грязную перепалку

«Это были два миллиардера среднего возраста, которые вообразили, что у них [поединок по реслингу] WWE в холле западного крыла [Белого дома]», - приводит портал слова одного из свидетелей перепалки.

Об этом со ссылкой на собственные источники в администрации сообщил в портал Axios.

Между курирующим департамент по повышению эффективности работы правительства США (DOGE) Илоном Маском и американским министром финансов Скоттом Бессентом произошел конфликт в Белом доме на глазах у президента Дональда Трампа.

По сведениям Axios, они разошлись во взглядах на судьбу Службы внутренних доходов США (IRS) - каждый из них продвигал собственного кандидата на пост главы этого федерального налогового ведомства.

«Между ними не было физического контакта в Овальном кабинете, но президент видел это, а потом они вышли в коридор и проделали это снова», - добавил свидетель происходившего.

«Это была настоящая сцена. Это было громко. То есть [действительно] громко», - указал еще один очевидец.

По данным Axios, причиной спора стало то обстоятельство, что Маск хотел видеть на посту главы налоговой службы Гэри Шэпли. Бессент лоббировал на эту должность своего заместителя Майкла Фолкендера, а основатель Tesla пытался ему помешать. В прошлый четверг глава Минфина лично подошел к Маску, и в их перепалке, по словам источника Axios, «начали мелькать ругательства на F».

Бессент раскритиковал Маска, который не смог выполнить свои обещания, заключавшиеся, в частности, в том, что DOGE сумеет сэкономить для бюджета существенные суммы. Маск в ответ назвал министра финансов «агентом Сороса». Как подчеркивает Axios, их перепалка была настолько серьезной, что в определенный момент одному из помощников Трампа пришлось встать между ними, чтобы развести. «Скотт [Бессент] одержал победу в этом раунде», - отметил один из источников портала, так как главой налогового ведомства стал протеже министра финансов. «Но я бы не хотел иметь в числе врагов такого парня, как Маск», - добавил собеседник Axios.

Ранее Маск назвал в X старшего советника президента по торговле и производству Питера Наварро «настоящим недоумком».