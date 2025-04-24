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У Трампа уже «есть сделка с Россией», но с Зеленским «сложнее»

02:04 344

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп признался своим помощникам, что достижение мирного соглашения по завершению войны в Украине оказалось сложнее, чем он надеялся.

Об этом пишет The Wall Street Journal.

Отмечается, что осознание того, что стороны остаются далекими друг от друга в ключевых вопросах, противоречит утверждению Трампа о том, что он может заключить соглашение в течение 24 часов.

«Рамки мирного соглашения, представленные на прошлой неделе, позволят России сохранить большую часть территории, которую она захватила за последнее десятилетие войны с Украиной, в обмен на замораживание конфликта в его нынешнем виде. США юридически признают аннексию Крыма Россией в 2014 году, а Украине придется отказаться от стремления присоединиться к НАТО», – говорится в материале.

Трамп, отвечая в Белом доме на вопросы журналистов, сказал, что Соединенным Штатам сложнее договариваться с Украиной, чем с Россией: «Я думаю, что Россия готова. Я думаю, что у нас есть сделка с Россией. Нам нужно договориться с Зеленским. Я думал, что с Зеленским будет проще. Пока что это немного сложнее, но это нормально».

CNN со ссылкой на неназванного европейского чиновника передает, что Соединенные Штаты стремятся добиться заключения мирного соглашения между Россией и Украиной в течение первых 100 дней работы администрации президента Дональда Трампа. «В настоящее время много всего решается, но ясно одно: США настаивают на заключении сделки в течение 100 дней», — цитирует CNN слова чиновника.

Предложение США о прекращении войны включает в себя признание контроля России над Крымом, на что Киев, как не раз подчеркивал президент Зеленский, не пойдет.

100 дней второго президентского срока Трампа исполняется 30 апреля.

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