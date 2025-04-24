USD 1.7000
EUR 1.9359
RUB 2.0852
Подписаться на уведомления
Землетрясение в Стамбуле: новые данные
Новость дня
Землетрясение в Стамбуле: новые данные

Сотни коал расстреляли с вертолетов

02:14 299

В Австралии за прошедший месяц расстреляли с вертолетов более 700 коал, что возмутило зоозащитников. Об этом сообщает Sky News.

Животных отстреливали в национальном парке Budj Bim в штате Виктория после лесного пожара. Власти в свое оправдание утверждали, что многие коалы были тяжело ранены, страдали от голода и обезвоживания. Премьер-министр штата Джасинта Аллан заявила, что животные находились «в бедственном положении».

Глава Koala Alliance Джесс Робертсон засомневался, что с вертолета можно определить состояние коалы. Джорджи Перселл из «Партии справедливости в отношении животных» также выразила недовольство тем, что из-за отстрелов могли пострадать детеныши коал, так как с вертолета нельзя понять, носит ли коала потомство в своей сумке или нет.

В 2022 году австралийская коала была официально признана видом, находящимся под угрозой исчезновения.

В Киеве и Харькове мощные взрывы
В Киеве и Харькове мощные взрывы обновлено 02:41
02:41 238
У Трампа уже «есть сделка с Россией», но с Зеленским «сложнее»
У Трампа уже «есть сделка с Россией», но с Зеленским «сложнее»
02:04 346
Трамп атакует Украину
Трамп атакует Украину главная тема
23 апреля 2025, 22:52 3467
Землетрясение в Стамбуле: новые данные
Землетрясение в Стамбуле: новые данные видео; обновлено 00:35
00:35 20646
В BP рассказали, сколько миллиардов вложили в «Шахдениз»
В BP рассказали, сколько миллиардов вложили в «Шахдениз»
01:23 608
Зеленский отвечает Трампу и напоминает о Крымской декларации
Зеленский отвечает Трампу и напоминает о Крымской декларации обновлено 01:00
01:00 5848
Зеленский «движется в неправильном направлении», а у Трампа терпение «на исходе»
Зеленский «движется в неправильном направлении», а у Трампа терпение «на исходе»
00:12 1087
Украинцы довольны встречей со спецпредставителем Трампа
Украинцы довольны встречей со спецпредставителем Трампа обновлено 23:20
23 апреля 2025, 23:20 8858
Что обсуждал Сахиль Бабаев с Азиатским банком?
Что обсуждал Сахиль Бабаев с Азиатским банком?
23 апреля 2025, 23:15 802
Индия поставит в Армению еще одно страшное оружие
Индия поставит в Армению еще одно страшное оружие наше поле зрения
23 апреля 2025, 22:27 4319
Cерия взрывов в центре Москвы
Cерия взрывов в центре Москвы все еще актуально
23 апреля 2025, 17:03 9282

ЭТО ВАЖНО

В Киеве и Харькове мощные взрывы
В Киеве и Харькове мощные взрывы обновлено 02:41
02:41 238
У Трампа уже «есть сделка с Россией», но с Зеленским «сложнее»
У Трампа уже «есть сделка с Россией», но с Зеленским «сложнее»
02:04 346
Трамп атакует Украину
Трамп атакует Украину главная тема
23 апреля 2025, 22:52 3467
Землетрясение в Стамбуле: новые данные
Землетрясение в Стамбуле: новые данные видео; обновлено 00:35
00:35 20646
В BP рассказали, сколько миллиардов вложили в «Шахдениз»
В BP рассказали, сколько миллиардов вложили в «Шахдениз»
01:23 608
Зеленский отвечает Трампу и напоминает о Крымской декларации
Зеленский отвечает Трампу и напоминает о Крымской декларации обновлено 01:00
01:00 5848
Зеленский «движется в неправильном направлении», а у Трампа терпение «на исходе»
Зеленский «движется в неправильном направлении», а у Трампа терпение «на исходе»
00:12 1087
Украинцы довольны встречей со спецпредставителем Трампа
Украинцы довольны встречей со спецпредставителем Трампа обновлено 23:20
23 апреля 2025, 23:20 8858
Что обсуждал Сахиль Бабаев с Азиатским банком?
Что обсуждал Сахиль Бабаев с Азиатским банком?
23 апреля 2025, 23:15 802
Индия поставит в Армению еще одно страшное оружие
Индия поставит в Армению еще одно страшное оружие наше поле зрения
23 апреля 2025, 22:27 4319
Cерия взрывов в центре Москвы
Cерия взрывов в центре Москвы все еще актуально
23 апреля 2025, 17:03 9282
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться