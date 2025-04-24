Сотни коал расстреляли с вертолетов

В Австралии за прошедший месяц расстреляли с вертолетов более 700 коал, что возмутило зоозащитников. Об этом сообщает Sky News.

Животных отстреливали в национальном парке Budj Bim в штате Виктория после лесного пожара. Власти в свое оправдание утверждали, что многие коалы были тяжело ранены, страдали от голода и обезвоживания. Премьер-министр штата Джасинта Аллан заявила, что животные находились «в бедственном положении».

Глава Koala Alliance Джесс Робертсон засомневался, что с вертолета можно определить состояние коалы. Джорджи Перселл из «Партии справедливости в отношении животных» также выразила недовольство тем, что из-за отстрелов могли пострадать детеныши коал, так как с вертолета нельзя понять, носит ли коала потомство в своей сумке или нет.

В 2022 году австралийская коала была официально признана видом, находящимся под угрозой исчезновения.