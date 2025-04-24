В Киеве и Харькове мощные взрывы

Российская армия наносит ракетные удары по Киеву и Харькову.
Украинские мониторинговые каналы сообщают, что Киев подвергся комбинированной атаке: город атаковали дроны-камикадзе, крылатые ракеты и баллистические ракеты. Информации о последствиях удара пока нет.
Харьков, по сообщениям местных властей и мониторинговых каналов, также подвергся удару баллистическими ракетами.
«В городе звучат мощные взрывы», — написал в телеграм-канале глава областной администрации Олег Синегубов.
Мониторинговые каналы одновременно сообщали о трех новых «скоростных целях», то есть ракетах, летящих на Харьков. Информации о последствиях ударов пока нет.
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В Киеве произошли мощные взрывы. Город атаковали российские ударные дроны. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал мэра Киева Виталия Кличко.
«В столице работают силы ПВО по вражеским БпЛА. Находитесь в укрытиях!» - написал Кличко.
В Голосеевском районе зафиксировано падение обломков. Детали устанавливаются. В городе объявлена воздушная тревога.
В красной зоне также все 20 областей Украины. В Воздушных силах ВСУ сообщили, что на Киев с севера летят «шахеды».