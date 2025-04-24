В Киеве и Харькове мощные взрывы

Российская армия наносит ракетные удары по Киеву и Харькову.

Украинские мониторинговые каналы сообщают, что Киев подвергся комбинированной атаке: город атаковали дроны-камикадзе, крылатые ракеты и баллистические ракеты. Информации о последствиях удара пока нет.

Харьков, по сообщениям местных властей и мониторинговых каналов, также подвергся удару баллистическими ракетами.

«В городе звучат мощные взрывы», — написал в телеграм-канале глава областной администрации Олег Синегубов.

Мониторинговые каналы одновременно сообщали о трех новых «скоростных целях», то есть ракетах, летящих на Харьков. Информации о последствиях ударов пока нет.