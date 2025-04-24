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Землетрясение в Стамбуле: новые данные

В Киеве и Харькове мощные взрывы

обновлено 02:41
02:41 238

Российская армия наносит ракетные удары по Киеву и Харькову.

Украинские мониторинговые каналы сообщают, что Киев подвергся комбинированной атаке: город атаковали дроны-камикадзе, крылатые ракеты и баллистические ракеты. Информации о последствиях удара пока нет.

Харьков, по сообщениям местных властей и мониторинговых каналов, также подвергся удару баллистическими ракетами.

«В городе звучат мощные взрывы», — написал в телеграм-канале глава областной администрации Олег Синегубов.

Мониторинговые каналы одновременно сообщали о трех новых «скоростных целях», то есть ракетах, летящих на Харьков. Информации о последствиях ударов пока нет.

* * * 02:21

В Киеве произошли мощные взрывы. Город атаковали российские ударные дроны. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал мэра Киева Виталия Кличко.

«В столице работают силы ПВО по вражеским БпЛА. Находитесь в укрытиях!» - написал Кличко.

В Голосеевском районе зафиксировано падение обломков. Детали устанавливаются. В городе объявлена воздушная тревога.

В красной зоне также все 20 областей Украины. В Воздушных силах ВСУ сообщили, что на Киев с севера летят «шахеды». 

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