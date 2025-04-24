«Привнес хаос в экономику»: 12 штатов подали на Трампа в суд

В федеральный суд США по делам международной торговли 12 штатов направили иск с целью добиться отмены пошлин, введенных администрацией президента Дональда Трампа.

«В последние три месяца президент вводил, изменял, повышал, приостанавливал действие пошлин, подписывая исполнительные указы и меморандумы, публикуя посты в социальных сетях и [обращаясь к] распоряжениям ведомств. Эти указы отражают состояние торговой политики страны, которая теперь зависит от прихотей президента, а не опирается на эффективное осуществление им своих законных полномочий. Присвоив себе право вводить высокие и постоянно меняющиеся пошлины на любые поставляемые в Соединенные Штаты товары..., президент нарушил конституционный порядок и привнес хаос в американскую экономику», - говорится в судебном документе.

Кроме причинения вреда экономике, Трампа обвиняют в необоснованном введении режима чрезвычайного положения, чтобы в обход Конгресса изменять тарифную политику Вашингтона.

Инициатором обращения в суд выступил генпрокурор штата Орегон. Его поддержали штаты Аризона, Вермонт, Делавэр, Иллинойс, Колорадо, Коннектикут, Миннесота, Мэн, Невада, Нью-Йорк, Нью-Мексико. В качестве ответчиков указаны Трамп, министр внутренней безопасности Кристи Ноэм, исполняющий обязанности главы службы таможенного и пограничного контроля Питер Флорес.