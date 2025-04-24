Отдать Крым России. И победить. Все буде Украина!

Сейчас напишу нечто ужасное. Настолько, что, возможно, меня сочтут "ватником", агентом ФСБ или просто предателем. Я не обижусь. Потому что это не про меня, а про время, выбор и боль… Я не украинец и в Киеве был всего один раз, в 1996 году. Родственных связей почти нет. И всё же последние три года я ощущаю войну в Украине сердцем, разделенным на сине-жёлтый и кроваво-красный цвета, и считаю Россию агрессором, а Украину – жертвой. Но есть такие дни, когда даже непреложная истина требует переосмысления. О чём это я? О предложении Владимира Путина, которое, как утверждает обычно хорошо информированная британская газета Financial Times, было передано президенту Зеленскому американскими переговорщиками.

«Кремль готов заморозить войну на текущих линиях, отказаться от Херсона и Запорожья, позволить ВСУ существовать и прекратить требовать демилитаризацию Украины, - было сказано в этом предложении. - Единственное условие Путина — Крым должен быть признан российским». Пресс-секретарь Кремля Песков, разумеется, всё отрицал и назвал эту новость «фейком». Но сразу же после отказа Зеленского принять это предложение, Марко Рубио и Стив Уиткофф заявили, что в Лондон на встречу с украинской делегацией не полетят. И в самом деле, какой смысл вести переговоры, изначально обреченные на провал? Поражает то, что в этом предложении Кремля есть пункты, чрезвычайно выгодные Киеву. Например, отказ Москвы от претензий на Херсон и Запорожье, сохранение полноценной армии, разрешение Европе продолжать поставки оружия для ВСУ… Все это еще недавно казалось абсолютно несбыточным. И если на секунду предположить, что информация Financial Times правдива, такой документ надо было подписать в ту же секунду, пока Путин не передумал.

Но Зеленский это не сделал. Почему? Ведь Крыма в составе Украины нет уже одиннадцать лет. Мало того, отвоевывать полуостров тоже никто не собирался. Следовательно, патетика про «ни пяди родной земли» в данном случае не работает - в 2014 году эту самую «пядь» украинцы уступили без единого выстрела, так что, копья сейчас ломают не за суверенную территорию, а за запись в Конституцию. Согласен, никто бы не вел такие разговоры в случае провала переговоров или при готовности западных союзников и впредь помогать Украине оружием и техникой. Но американцы стремятся побыстрее соскочить с эшелона российско-украинской войны, несущегося под откос, а европейцы много говорят, но мало делают. Данность же, которая все определяет, заключается в том, что без американской помощи Украина долго не протянет. Это не ваш покорный слуга сказал, а Кирилл Буданов. Так что, все ядовитые стрелы – главе ГУРа. Кроме того, у ВСУ заканчивается боезапас к «Патриотам». И представлять не хочется, в какой ад превратятся города Украины после того, как запас ракет к «Патриотам» будет исчерпан, а новые поставки – заблокированы американцами.

Конечно, войну можно и продолжить. Повторять, как мантру: "Ни пяди!" Верить в наступление, в новую контратаку, которую объявят либо весной, либо летом, или потом… когда-нибудь. Можно и дальше сидеть в этом костюме убеждённости, как в бронежилете из патриотических лозунгов. Или снять его и спросить: «А может, стоит подумать о мире? Не как о капитуляции, а как о стратегии?..» Я не наивен и понимаю, кто такой Путин. Понимаю, что он может обмануть, что вряд ли остановится. Что заморозка войны — это не мир, а тактическая пауза перед следующим ударом. Но есть нюанс: Украина на пределе своих возможностей. Не потому что слаба, а потому, что осталась один на один с чудовищем, у которого не заканчиваются зубы. Украина воюет из последних сил. Ее экономику целенаправленно рушат, а мобилизация, по сути, сорвана, поскольку реально украинцев в четыре раза меньше, чем россиян. Да, концентрация героизма в этом народе фантастически высока. Но после трех лет войны воевать уже приходится тем, кто к героизму не очень и приспособлен – городскому среднему классу, студентам, айтишникам... Причем воевать не ради сохранения государства и изгнания ненавистного оккупанта – эту задачу уже выполнили их соотечественники, сложившие головы на поле брани.

За что же тогда? За отказ их страны юридически признать то, что де-факто давно уже произошло? Или в надежде на то, что западные санкции вот-вот обрушат, наконец, российскую экономику? «В России инфляция! – радуются в соцсетях украинцы и им сочувствующие. – А это значит, что рашке скоро трындец!..» Вы серьезно, господа? А вас не смущает, что из Москвы и Питера, где, по вашим словам, свирепствует инфляция, в Тбилиси и Ереван приезжают россияне и приходят в ужас от наших цен? Какие же это санкции и инфляция, если в Москве или Пятигорске все намного дешевле, чем на Южном Кавказе, где нет ни войны, ни санкций?! Все еще надеетесь? Ну-ну… А может, все-таки, стоит наступить на горло собственной песне, добиться прекращения огня, построить на весь фронт боевого соприкосновения десять линий Суровикина, заминировать все вокруг на сотни километров, укрепить армию, поставить новое оружие, усилить отечественный военно-промышленный комплекс и превратить Украину в неприступную крепость, в которую Путин больше никогда не сунется? Ведь на все это вполне хватило бы двух-трех лет. Но двух-трех лет мира, а не кровавой бойни!