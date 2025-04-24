Торговая война Трампа нарушила планы ExxonMobil в Азербайджане

Посетивший Баку месяц назад вице-президент корпорации ExxonMobil по глобальной разведке и новым проектам Джон Ардил и руководство SOCAR обсудили возможности добычи сланцевой нефти и газа на суше Азербайджана, однако объявленная в апреле «торговая война» Трампа, спровоцировавшая обвал цен на нефть и нестабильность на мировом рынке углеводородов, задерживает реализацию этого заманчивогопроекта.
О деталях переговоров стало известно haqqin.az.
ExxonMobil имеет огромный опыт добычи сланцевой нефти и газа, но несмотря на новейшие технологии, позволившие за последние 10 лет вдвое снизить затраты на извлечение сланцевой нефти (до $40-50 за баррель на исследованных месторождениях), на новых месторождениях расходы составят $60-80 за баррель. Следовательно, в ближайшее время работы в Азербайджане могут быть коммерчески нецелесообразными с учетом сильных колебаний цен на нефть, прогнозируемых на 2025-26 годы.
В SOCAR отметили, что в Азербайджане есть определенные запасы сланцевой нефти, но детальных исследований никогда не велось.
Сланцевый же газ, по прогнозам SOCAR, можно обнаружить в Гобустанском и Шемахинском районах.
«Для разработки сланцевых месторождений нужны новейшие инновационные технологии и оборудование для бурения горизонтальных скважин, каждая из которых может обходиться в несколько миллионов долларов. Поэтому должен быть произведен подсчет всех затрат, нормы прибыли, уточнение других нюансов», — пояснили haqqin.az в SOCAR.
Добыча сланцевой нефти и газа в Азербайджане однозначно обойдется дороже, чем традиционных нефти и газа, хотя может и рассматриваться как перспективное направление деятельности с учетом истощения имеющихся запасов в азербайджанском секторе Каспия.
С этой точки зрения представляют интерес и мезозойские отложения, но конкретной работы по ним тоже нет.
Отметим, что сланцевая нефть отличается от сырой не только составом, но и способами добычи. Сланцевая нефть, как правило, содержится в мелкозернистой осадочной породе, и чтобы извлечь эту нефть, необходимо нагревание такой породы.
Сланец содержит больше примесей, чем обычная сырая нефть, и требуется несколько стадий его очистки (удаление азота и серы).
Не стоит забывать и о возможном вреде окружающей среде, т.к. один из способов извлечения — это гидроразрыв пластов.
«В мире существуют 2 способа добычи сланцевой нефти — «ex situ» и «in situ». При этом «ex situ», в основном, открытая добыча, вызывает деградацию земель, приводит к большой эмиссии парниковых газов и экологическому ущербу. При более современном способе «in situ» сланец может нагреваться под землей с последующим извлечением нефти. Это щадящий и перспективный способ, он мог бы использоваться и в Азербайджане, в случае начала работ по извлечению сланцевой нефти в стране», — сказал haqqin.az эксперт, знакомый с вопросом.
Отметим, что в настоящее время основным источником нефти в Азербайджане является блок каспийских месторождений «Азери-Чираг-Гюнешли», в освоение которого было инвестировано $45 млрд, благодаря чему с 1997 года и до начала 2025 года было извлечено 4,5 миллиарда баррелей нефти.