Торговая война Трампа нарушила планы ExxonMobil в Азербайджане

Посетивший Баку месяц назад вице-президент корпорации ExxonMobil по глобальной разведке и новым проектам Джон Ардил и руководство SOCAR обсудили возможности добычи сланцевой нефти и газа на суше Азербайджана, однако объявленная в апреле «торговая война» Трампа, спровоцировавшая обвал цен на нефть и нестабильность на мировом рынке углеводородов, задерживает реализацию этого заманчивогопроекта. О деталях переговоров стало известно haqqin.az.

ExxonMobil имеет огромный опыт добычи сланцевой нефти и газа, но несмотря на новейшие технологии, позволившие за последние 10 лет вдвое снизить затраты на извлечение сланцевой нефти (до $40-50 за баррель на исследованных месторождениях), на новых месторождениях расходы составят $60-80 за баррель. Следовательно, в ближайшее время работы в Азербайджане могут быть коммерчески нецелесообразными с учетом сильных колебаний цен на нефть, прогнозируемых на 2025-26 годы. В SOCAR отметили, что в Азербайджане есть определенные запасы сланцевой нефти, но детальных исследований никогда не велось. Сланцевый же газ, по прогнозам SOCAR, можно обнаружить в Гобустанском и Шемахинском районах. «Для разработки сланцевых месторождений нужны новейшие инновационные технологии и оборудование для бурения горизонтальных скважин, каждая из которых может обходиться в несколько миллионов долларов. Поэтому должен быть произведен подсчет всех затрат, нормы прибыли, уточнение других нюансов», — пояснили haqqin.az в SOCAR.