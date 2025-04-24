Огромный синяк на лице Папы Римского. Что произошло?

Огромный синяк замечен на лице покойного папы римского Франциска, что породило массу вопросов и гипотез, сообщает итальянское издание Il Fatto Quotidiano.
"Наличие заметного темного пятна под подбородком и на левой щеке папы Франциска вызвало дополнительные вопросы и гипотезы", — говорится в материале.
Некоторые эксперты, как отмечает издание, задались вопросом, могло ли пятно быть вызвано инсультом или кровоизлиянием в мозг, или же это следствие травмы в результате падения.
Врач и исследователь в области неврологии и кардиологии Сабрина Антиколи в интервью итальянскому изданию Il Messaggero высказалась в пользу последней версии.
"Травма от падения при пробуждении от гемиплегии", — пояснила она.
Папа римский Франциск умер в понедельник утром в возрасте 88 лет. Причиной смерти назван инсульт на фоне ряда хронических заболеваний.