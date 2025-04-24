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Огромный синяк на лице Папы Римского. Что произошло?

05:38 325

Огромный синяк замечен на лице покойного папы римского Франциска, что породило массу вопросов и гипотез, сообщает итальянское издание Il Fatto Quotidiano.

"Наличие заметного темного пятна под подбородком и на левой щеке папы Франциска вызвало дополнительные вопросы и гипотезы", — говорится в материале.

Некоторые эксперты, как отмечает издание, задались вопросом, могло ли пятно быть вызвано инсультом или кровоизлиянием в мозг, или же это следствие травмы в результате падения.

Врач и исследователь в области неврологии и кардиологии Сабрина Антиколи в интервью итальянскому изданию Il Messaggero высказалась в пользу последней версии.

"Травма от падения при пробуждении от гемиплегии", — пояснила она.

Папа римский Франциск умер в понедельник утром в возрасте 88 лет. Причиной смерти назван инсульт на фоне ряда хронических заболеваний.

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