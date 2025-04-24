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Казахстан не пожертвует Россией ради США

06:51 457

Казахстан не жертвует своей дружбой с Россией ради отношений с США, заявил глава Нацбанка республики Тимур Сулейманов.

"Никакой не может быть дружбы за счет других друзей. Мы диверсифицированная страна, мы должны быть такой. Но своих союзников и свои обязательства в рамках ЕврАзЭС мы ни в коем случае не забываем", — сказал Тимур Сулейменов РИА Новости на полях весенних встреч руководящих органов МВФ и Всемирного банка в Вашингтоне.

Тимур Сулейманов

Так он ответил на вопрос, не укрепляет ли Казахстан отношения с США за счет связей с Россией.

"Я, вообще, надеюсь на то, что будет всеобщая дружба. Наверное, есть основания так думать. Если в таком же темпе и направлении будут продолжаться переговоры", — добавил Сулейменов.

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