Азербайджан – игрок, интересы которого невозможно игнорировать

Новый мировой порядок формируется не одномоментно — он выстраивается в процессе сложной и динамичной борьбы интересов. На вершине глобальной системы — борьба «тяжеловесов» - США, Китая, России, Евросоюза. Но на среднем уровне происходит не менее важная трансформация. Меняются границы влияния, возникают новые центры силы, появляются технологические лидеры, способные влиять на ход международных процессов. Для Азербайджана ключевая задача — успеть застолбить своё место на этой карте и стать игроком, интересы которого невозможно игнорировать. Это означает активное наращивание экономического, политического и технологического потенциала — как в соседнем поясе, так и далеко за его пределами. Современные технологии делают возможным присутствие «везде и сейчас» — вопрос лишь в целеполагании и ресурсах.

В свете исторического визита президента Ильхама Алиева в Китай можно обозначить, что глава азербайджанского государства обозначил именно такую сверхзадачу внешней политики — проактивное присутствие и формирование устойчивых позиций в меняющемся мире. Отныне мировая архитектура будет формироваться не усилиями двух-трёх «генеральных проектировщиков», а за счёт скоординированных действий широкого круга «средних держав». Именно эти страны посредством региональных инициатив и устойчивых альянсов станут определять правила игры в своих зонах ответственности. Азербайджан действует в логике этой новой модели. В ходе визита в Китай Азербайджан подписал 20 документов о сотрудничестве в рамках китайской инициативы «Один пояс, один путь» в таких областях, как право, зеленое развитие, цифровая экономика, права интеллектуальной собственности и аэрокосмическая промышленность. В такой ситуации Китай, который уже несколько лет рассматривает Азербайджан в качестве ключевого игрока в своей более широкой евразийской экономической стратегии – новая возможность для Баку, который жизненно заинтересован в развитии ненефтяной экономики, а также усилении своей роли в качестве ключевого звена в глобальных цепочках поставок и региональных торговых коридорах.