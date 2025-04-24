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Азербайджан – игрок, интересы которого невозможно игнорировать

наше послесловие
Ильгар Гусейнов, автор haqqin.az
07:45 1393

Новый мировой порядок формируется не одномоментно — он выстраивается в процессе сложной и динамичной борьбы интересов. На вершине глобальной системы — борьба «тяжеловесов» - США, Китая, России, Евросоюза. Но на среднем уровне происходит не менее важная трансформация. Меняются границы влияния, возникают новые центры силы, появляются технологические лидеры, способные влиять на ход международных процессов.

Для Азербайджана ключевая задача — успеть застолбить своё место на этой карте и стать игроком, интересы которого невозможно игнорировать. Это означает активное наращивание экономического, политического и технологического потенциала — как в соседнем поясе, так и далеко за его пределами. Современные технологии делают возможным присутствие «везде и сейчас» — вопрос лишь в целеполагании и ресурсах.

Для Азербайджана ключевая задача — успеть застолбить своё место на этой карте и стать игроком, интересы которого невозможно игнорировать

В свете исторического визита президента Ильхама Алиева в Китай можно обозначить, что глава азербайджанского государства обозначил именно такую сверхзадачу внешней политики — проактивное присутствие и формирование устойчивых позиций в меняющемся мире.

Отныне мировая архитектура будет формироваться не усилиями двух-трёх «генеральных проектировщиков», а за счёт скоординированных действий широкого круга «средних держав». Именно эти страны посредством региональных инициатив и устойчивых альянсов станут определять правила игры в своих зонах ответственности.

Азербайджан действует в логике этой новой модели.

В ходе визита в Китай Азербайджан подписал 20 документов о сотрудничестве в рамках китайской инициативы «Один пояс, один путь» в таких областях, как право, зеленое развитие, цифровая экономика, права интеллектуальной собственности и аэрокосмическая промышленность. В такой ситуации Китай, который уже несколько лет рассматривает Азербайджан в качестве ключевого игрока в своей более широкой евразийской экономической стратегии – новая возможность для Баку, который жизненно заинтересован в развитии ненефтяной экономики, а также усилении своей роли в качестве ключевого звена в глобальных цепочках поставок и региональных торговых коридорах.

В своей внешнеполитической стратегии Азербайджан не ограничивается расширением сотрудничества с Россией и США. Он последовательно ориентируется на «мир большинства»

Данная стратегия Алиева превращает регион Центральной Азии и Южного Кавказа в цельную систему взаимовыгодных связей.

Причем, эти шаги Китая предпринимаются в то время, когда влияние Запада в регионе, похоже, ослабевает. Внимание Европы отвлечено внутренними проблемами и продолжающимся конфликтом в Украине. Между тем, Соединенные Штаты вернулись к искомой «изоляционистской модели». Китай активно пользуется этой ситуацией, исходя из новых геополитических реалий.

В своей внешнеполитической стратегии Азербайджан не ограничивается расширением сотрудничества с Россией и США. Он последовательно ориентируется на «мир большинства».

Таким образом, Азербайджан выстраивает свою внешнюю политику как многоуровневую систему: от Каспия до Африки, от Балкан до Тихого океана. Он действует гибко, точно и своевременно. Применяя проактивный подход, Баку не просто реагирует на изменения — он формирует их, занимая достойное место в новом мировом порядке. Вместе с другими государствами, выбравшими путь «перехода через модернизацию», Азербайджан входит в число тех, кто будет определять лицо будущего мира.

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