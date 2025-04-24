В Азербайджане спрос на водку. С пивом и вином не дружим

Согласно данным Госкомитета по статистике, в январе-марте этого года в Азербайджане было произведено более 16 млн декалитров разных напитков, что на 3,3% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Вместе с тем, для удовлетворения спроса в холодные месяцы года в стране на 7,1% по сравнению с первым кварталом 2024 года вырос выпуск водки — до 313,1 тыс. декалитров, а по виски и коньяку рост составил 28,5% — до 175,1 тыс. декалитров.

Пиво в январе-марте пользовалось меньшим спросом, его производство составило 767,8 тыс декалитров (на 18,5% меньше первого квартала теплого 2024 года), а вина в стране было произведено 133,7 тыс декалитров (падение на 38,3%).

В целом, в первом квартале 2023 года производство алкогольных напитков в Азербайджане составило 1,4 млн декалитров (на 12,5% меньше, чем годом ранее).

Согласно прогнозам правительства Азербайджана на 2025-28 годы, наибольший рост в выпуске алкогольной продукции в течение 4 лет будет за пивом.

«В 2025 году в стране может быть произведено 5,49 миллиона декалитров пива, в 2026 году — 5,7 млн декалитров, в 2027 году — 5,92 млн декалитров и в 2028 году — 6,15 млн декалитров пива», — сообщает haqqin.az со ссылкой на прогнозы правительства.

Увеличение выпуска пива, в частности, намечено благодаря увеличению в стране посевных площадей под ячмень и хмель, в частности, для продукции Carlsberg.

Что же касается вина, то в стране в 2025 году ожидается производство 1,037 млн декалитров вина, в 2026 году — 1,047 млн декалитров, в 2027 году — 1,055 млн декалитров, а в 2028 году — чуть больше 1,06 млн декалитров.

По шампанским винам правительство прогнозирует следующий рост: в 2025 году — 2,2 тысячи декалитров, в 2026 году — 2,3 тысячи декалитров, в 2027 году — 2,5 тысячи декалитров и в 2028 году — 2,6 тысячи декалитров.

Часть производимой продукции предназначена для экспорта.