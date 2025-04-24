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Пашинян о сжигании флагов Азербайджана и Турции

10:05 1504

Премьер-министр Армении Никол Пашинян осудил акты сожжения флагов Турции и Азербайджана во время факельного шествия, состоявшегося накануне вечером в Ереване, и назвал это провокацией.

Об этом сообщила государственному агентству Арменпресс пресс-секретарь премьера Назели Багдасарян.

«Премьер-министр Пашинян осуждает такую практику, считая ее безответственной и неприемлемой. Сожжение флагов международно признанного государства, особенно соседних государств, не может рассматриваться главой государства иначе. Это провокационная и подстрекательская практика», - отметила Багдасарян.

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