Сын Пехлеви призвал к смене власти в Иране

По мнению Пехлеви, западным странам следует с помощью замороженных иранских активов создать «забастовочный фонд», из которого будут финансироваться стачки и забастовки в Иране, организованные противниками действующих властей. Он добавил, что такие меры якобы помогут провести серию «организованных рабочих забастовок, которые могут парализовать систему и заставить ее рухнуть».

«Парализация режима в результате прекращения работы и забастовок — а это наименьшая цена для нации при условии, что мы сможем ее обеспечить, — это то, что может произойти в считанные месяцы», — заявил сын бывшего шаха Ирана.

В конце марта Верховный лидер Ирана Али Хаменеи заверил, что Тегеран готов дать «увесистую пощечину» любому, кто нанесет вред иранскому народу.