Минздрав объявил неделю иммунизации в Азербайджане

Министр здравоохранения Азербайджана Теймур Мусаев подписал приказ о проведении с 27-го апреля по 3-е мая 2025-года Недели иммунизации во всех городах и районах республики, сообщили в пресс-службе ведомства.

В информации отмечается, что приказ направлен на организацию Недели иммунизации, которая проводится в Европейском регионе с 2006 года по инициативе Всемирной организации здравоохранения.

Согласно документу, руководителям всех медицинских управлений и учреждений, оказывающих амбулаторно-поликлинические услуги детскому населению во всех городах и районах Азербайджана, независимо от их организационно-правовой формы, поручено провести Неделю иммунизации.

В документе также отражены такие важные вопросы, как привлечение в течение Недели иммунизации к вакцинации детей, которые по какой-либо причине исключены из иммунизации. Помимо этого, предусмотрено оказание методической помощи по организации иммунопрофилактики медицинским учреждениям, осуществляющим вакцинацию детей, а также проведение просветительской работы среди населения.