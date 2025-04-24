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Трамп допустил встречу с Путиным

10:24 382

Президент США Дональд Трамп заявил, что вряд ли встретится с российским лидером Владимиром Путиным в Саудовской Аравии, однако допустил, что эта встреча может произойти вскоре после его поездки на Ближний Восток в мае 2025 года.

«Я встречусь (с Путиным)», - сказал Трамп, отвечая в среду на вопросы журналистов в Белом доме. Его спросили, планирует ли он встретиться с российским лидером. На уточняющий вопрос, состоится ли возможная встреча в Саудовской Аравии, он сказал: «Это возможно, но, скорее всего, нет. Думаю, мы встретимся с ними вскоре после этого», - указал Трамп.

Во вторник Белый дом сообщил, что Трамп в период с 13 по 16 мая совершит поездку на Ближний Восток, в ходе которой посетит Саудовскую Аравию, Катар и ОАЭ.

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