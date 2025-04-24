Нефть прибавляет в цене после резкого снижения

В четверг утром цены на нефть демонстрируют слабый рост после значительного падения накануне, вызванного опасениями по поводу увеличения поставок от стран ОПЕК+.

По данным лондонской биржи ICE Futures июньские фьючерсы на нефть Brent подорожали на 0,08 долларов (0,12%), достигнув 66,20 долларов за баррель. В среду эти контракты потеряли в цене 1,32 доллара (1,96%), опустившись до 66,12 долларов за баррель.

На электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) июньские фьючерсы на WTI выросли на 0,09 долларов (0,14%) до 62,36 долларов за баррель. В предыдущую сессию их стоимость снизилась на 1,4 доллара (2,2%), составив 62,27 долларов за баррель.

В то же время цена азербайджанской нефти Azeri Light на мировом рынке упала на 2,36 долларов (3,37%), до 67,63 долларов за баррель.

Как сообщили СМИ, ряд стран ОПЕК+ планируют предложить ускорить наращивание добычи нефти в июне на фоне внутренних разногласий в альянсе по вопросам соблюдения квот. Заседание ОПЕК+, на котором будут обсуждаться планы добычи на июнь, запланировано на 5 мая. По данным источников, некоторые участники альянса выступают за увеличение добычи на 411 тыс. баррелей в сутки, как это было в мае.

«Не исключено, что ОПЕК+ решит нарастить производство, — отметил аналитик Price Futures Group Фил Флинн. — Это может усилить сомнения в сплоченности картеля. Возможно, они устали ограничивать добычу».

Между тем, согласно отчету Минэнерго США, коммерческие запасы нефти в стране за минувшую неделю выросли на 244 тыс. баррелей, тогда как аналитики, опрошенные Trading Economics, ожидали их сокращения на 700 тыс. баррелей.