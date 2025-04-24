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Россию опять понесло

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Секретарь Совбеза России Сергей Шойгу заявил, что ввод европейских миротворцев в Украину может привести к «третьей мировой войне».

«Здравомыслящие политики в Европе понимают, что реализация такого сценария может привести к прямому столкновению НАТО с Россией и в дальнейшем — к третьей мировой войне», — заявил Шойгу.

При этом он назвал Украину «нашей исторической территорией».

«В ноябре 2024 года в Основы государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания были внесены изменения, в соответствии с которыми Россия оставляет за собой право применить ядерное оружие в случае агрессии против нее или Республики Белоруссия, в том числе с использованием обычного оружия», - указал он. Россия, по словам Шойгу, «внимательно следит за военными приготовлениями европейских стран».

По его словам, «ядерное оружие осуществляется в отношении государств и военных коалиций, рассматривающих Россию в качестве потенциального противника, обладающих оружием массового поражения либо значительным боевым потенциалом сил общего назначения».

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