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Минобороны обвиняет Армению

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Распространенная министерством обороны Армении информация о том, что 23 апреля примерно в 22:20 подразделения Азербайджанской Армии якобы открыли огонь в направлении населенного пункта Хазнавар, является очередной дезинформацией и не отражает действительности.

Как сообщает минобороны Азербайджана, подразделения азербайджанской армии никогда не открывают огонь по гражданскому населению и гражданским объектам.

«Распространяя подобного рода преднамеренные фальсификации и ложные заявления, армянская сторона стремится скрыть собственные провокации и ввести международное сообщество в заблуждение», — говорится в сообщении.

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