В Бишкеке торжественно отметили 140-летие Узеира Гаджибекова

Как известно, в этом году исполняется 140 лет со дня рождения выдающегося азербайджанского композитора, создателя первой оперы на Востоке, великого музыковеда-ученого, талантливого публициста, драматурга и педагога, известного общественного деятеля, народного артиста, лауреата государственных премий, академика Узеира Гаджибекова (1885–1948).

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 3 февраля 2025 года подписал распоряжение о праздновании юбилея великого музыкального деятеля на государственном уровне.

В связи с юбилеем Узеира Гаджибекова, внесшего неоценимый вклад в развитие музыкальной культуры, в Азербайджане и за его пределами проводятся различные мероприятия.

140-летие гениального музыканта не осталось незамеченным и в рамках Дней азербайджанской культуры, организованных 20–25 апреля в столице Кыргызстана Бишкеке.