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В Бишкеке торжественно отметили 140-летие Узеира Гаджибекова

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10:56 446

Как известно, в этом году исполняется 140 лет со дня рождения выдающегося азербайджанского композитора, создателя первой оперы на Востоке, великого музыковеда-ученого, талантливого публициста, драматурга и педагога, известного общественного деятеля, народного артиста, лауреата государственных премий, академика Узеира Гаджибекова (1885–1948).

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 3 февраля 2025 года подписал распоряжение о праздновании юбилея великого музыкального деятеля на государственном уровне.

В связи с юбилеем Узеира Гаджибекова, внесшего неоценимый вклад в развитие музыкальной культуры, в Азербайджане и за его пределами проводятся различные мероприятия.

140-летие гениального музыканта не осталось незамеченным и в рамках Дней азербайджанской культуры, организованных 20–25 апреля в столице Кыргызстана Бишкеке.

23 апреля в сопровождении Кыргызского государственного академического симфонического оркестра имени А. Джумакматова состоялся концерт азербайджанских мастеров искусств, посвященный 140-летию Узеира Гаджибекова.

Концерт, прошедший в Кыргызском национальном академическом театре оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева, дирижировал лауреат международных конкурсов, главный дирижер Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета, заслуженный артист Айюб Гулиев.

Концертная программа началась с увертюры к опере Узеира Гаджибекова «Кёроглу». Затем солистка Саида Тагизаде (фортепиано) исполнила «Концерт для фортепиано с оркестром» Фикрета Амирова и Эльмиры Назировой.

В исполнении оркестра прозвучали «Вальс» Ниязова и «Шествие» и «Вальс» из балета Кара Караева «Семь красавиц», добавившие вечеру особую атмосферу.

Заслуженные артисты Наргиз Керимова (вокал) исполнила «Арию Гюльчохры» из оперетты Узеира Гаджибекова «Аршин мал алан», а Хайям Мустафазаде (вокал) — романс «Севгили джанан».

«Ария Наргиз» из оперы Муслима Магомаева «Наргиз» прозвучала в исполнении Фатимы Джафарзаде.

Оркестр с большим мастерством исполнил «Танец труда» выдающегося кыргызского композитора Калия Молдобасанова.

«Азербайджанское каприччио» Фикрета Амирова стало гимном любви и привязанности к родной земле, тронув сердца слушателей.

Кыргызские артисты также внесли свой вклад в вечер. Солисты Кыргызского национального академического театра оперы и балета Самира Маматова и Мурат Дервишалиев исполнили дуэт Телли и Вали из оперетты «Аршин мал алан».

Музыкальный вечер, посвященный Узеиру Гаджибекову, гордости тюркско-мусульманского мира, завершился песней великого певца и композитора Муслима Магомаева «Одлар юрду» в исполнении Хайяма Мустафазаде.

Все выступления были встречены бурными аплодисментами любителей музыки.

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