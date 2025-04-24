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«Вы еврей?» Преподавателям разослали странные SMS

11:03 1456

Федеральное агентство по надзору за соблюдением равных возможностей в трудоустройстве США (EEOC) начало рассылку текстовых сообщений на личные мобильные телефоны преподавателям колледжа Барнард (штат Нью-Йорк), задавая им вопрос о принадлежности к еврейской национальности и иудаизму. Об этом сообщил американский портал The Intercept, в распоряжении которого оказались копии сообщений.

Как отмечается, опрос проводился в рамках расследования возможной дискриминации сотрудников колледжа, которые являются евреями. Однако форма и содержание опроса вызвали резкую критику среди получивших сообщения преподавателей.

«То, что правительство пишет на личные телефоны, чтобы выяснить, кто из нас еврей, - невероятно зловеще», - заявила доцент колледжа Дебби Бехер в интервью порталу. В тексте опроса содержался вопрос «выберите все, что применимо», а далее перечислялись варианты: «я еврей», «я израильтянин», «у меня еврейское или израильское происхождение», «я исповедую иудаизм», указывает портал.

Действия властей были восприняты как форма давления на преподавателей и попытка подавить свободу слова, в частности, критику в адрес Израиля. При этом EEOC не предупредило администрацию колледжа о предстоящей рассылке. Лишь после обращения преподавателей с вопросами руководство вуза подтвердило, что контактные данные сотрудников были переданы агентству по запросу.

Колледж Барнард аффилирован с Колумбийским университетом и в последние месяцы стал одним из центров студенческих протестов против действий Израиля в секторе Газа. Как отмечает The Intercept, преподаватели выразили опасения, что федеральные органы, в том числе EEOC, могут использоваться для политического давления и подавления свободы выражения мнений на фоне растущей критики в адрес Израиля.

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