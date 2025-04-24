Токаев: Никто не имеет права навязывать людям, на каком языке им говорить

В Казахстане никто не имеет права навязывать людям, на каком языке им говорить, провокаторы будут наказаны, заявил президент страны Касым-Жомарт Токаев.

Ранее Токаев заявлял, что привлекательность казахского языка повышается, он становится модным у молодежи в Казахстане, но его продвижение нельзя противопоставлять русскому языку.

«Привлекательность и конкурентоспособность казахского языка стремительно повышаются. Отрадно, что казахский язык становится модным и актуальным в молодежной среде, его знание превращается в непременный фактор профессионального роста и личного успеха граждан», - сказал он.

Токаев при этом отметил, что у него не вызывает сомнений успешное будущее казахского языка. «Казахский язык как государственный язык будет играть особую роль в консолидации нашего народа, но его продвижение нельзя противопоставлять другим языкам, прежде всего русскому языку», - добавил глава государства.