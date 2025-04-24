USD 1.7000
EUR 1.9277
RUB 2.0509
Подписаться на уведомления
Землетрясение в Стамбуле: новые данные
Новость дня
Землетрясение в Стамбуле: новые данные

Токаев: Никто не имеет права навязывать людям, на каком языке им говорить

11:10 1340

В Казахстане никто не имеет права навязывать людям, на каком языке им говорить, провокаторы будут наказаны, заявил президент страны Касым-Жомарт Токаев.

Ранее Токаев заявлял, что привлекательность казахского языка повышается, он становится модным у молодежи в Казахстане, но его продвижение нельзя противопоставлять русскому языку.

«Привлекательность и конкурентоспособность казахского языка стремительно повышаются. Отрадно, что казахский язык становится модным и актуальным в молодежной среде, его знание превращается в непременный фактор профессионального роста и личного успеха граждан», - сказал он.

Токаев при этом отметил, что у него не вызывает сомнений успешное будущее казахского языка. «Казахский язык как государственный язык будет играть особую роль в консолидации нашего народа, но его продвижение нельзя противопоставлять другим языкам, прежде всего русскому языку», - добавил глава государства.

Ильхам Алиев в Пекине дал интервью китайскому телеканалу
Ильхам Алиев в Пекине дал интервью китайскому телеканалу фото
12:21 168
Зеленский срочно возвращается в Украину из-за российской атаки
Зеленский срочно возвращается в Украину из-за российской атаки
12:07 803
В Губе просел мост. Дорога в села перекрыта
В Губе просел мост. Дорога в села перекрыта фото
12:06 498
Минобороны обвиняет Армению
Минобороны обвиняет Армению
10:50 1412
Россиян начинают готовить к войне с Европой
Россиян начинают готовить к войне с Европой обновлено 11:30
11:30 2918
Сын Пехлеви призвал к смене власти в Иране
Сын Пехлеви призвал к смене власти в Иране
10:16 2125
Пашинян о сжигании флагов Азербайджана и Турции
Пашинян о сжигании флагов Азербайджана и Турции
10:05 3711
Отдать Крым России. И победить. Все буде Украина!
Отдать Крым России. И победить. Все буде Украина! другая правда
02:41 7521
Индия поставит в Армению еще одно страшное оружие
Индия поставит в Армению еще одно страшное оружие наше поле зрения
23 апреля 2025, 22:27 7881
Стихия атакует человека: землетрясение, извержение вулкана, пожар... и, конечно же, смерть
Стихия атакует человека: землетрясение, извержение вулкана, пожар... и, конечно же, смерть объектив haqqin.az
07:12 2330
Киев под ударом России: нужна ПВО
Киев под ударом России: нужна ПВО обновлено 12:02
12:02 7120

ЭТО ВАЖНО

Ильхам Алиев в Пекине дал интервью китайскому телеканалу
Ильхам Алиев в Пекине дал интервью китайскому телеканалу фото
12:21 168
Зеленский срочно возвращается в Украину из-за российской атаки
Зеленский срочно возвращается в Украину из-за российской атаки
12:07 803
В Губе просел мост. Дорога в села перекрыта
В Губе просел мост. Дорога в села перекрыта фото
12:06 498
Минобороны обвиняет Армению
Минобороны обвиняет Армению
10:50 1412
Россиян начинают готовить к войне с Европой
Россиян начинают готовить к войне с Европой обновлено 11:30
11:30 2918
Сын Пехлеви призвал к смене власти в Иране
Сын Пехлеви призвал к смене власти в Иране
10:16 2125
Пашинян о сжигании флагов Азербайджана и Турции
Пашинян о сжигании флагов Азербайджана и Турции
10:05 3711
Отдать Крым России. И победить. Все буде Украина!
Отдать Крым России. И победить. Все буде Украина! другая правда
02:41 7521
Индия поставит в Армению еще одно страшное оружие
Индия поставит в Армению еще одно страшное оружие наше поле зрения
23 апреля 2025, 22:27 7881
Стихия атакует человека: землетрясение, извержение вулкана, пожар... и, конечно же, смерть
Стихия атакует человека: землетрясение, извержение вулкана, пожар... и, конечно же, смерть объектив haqqin.az
07:12 2330
Киев под ударом России: нужна ПВО
Киев под ударом России: нужна ПВО обновлено 12:02
12:02 7120
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться