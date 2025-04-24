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Политика Трампа дает шанс демократам на победу

11:13 829

Лидер демократического меньшинства Сената США Чак Шумер заявил, что Демократическая партия одержит победу на выборах в Сенат в 2026 году, так как политика Дональда Трампа отворачивает избирателей от республиканцев.

«Электорат отвернется от кандидатов-республиканцев, безоговорочно поддерживающих Трампа. Он отталкивает людей слева и справа», — заявил Шумер на саммите Semafor World Economy.

По его словам, демократы выигрывают от действий Трампа, включая торговые пошлины и скандал с утечками в мессенджере Signal. «Мы сейчас на передовой», — добавил он.

Шумер занимает пост лидера демократов в Сенате с 2017 года. В верхней палате Конгресса его партия имеет 45 мест.

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