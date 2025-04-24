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Европа донесла до Трампа свою позицию по Крыму

11:24 1112

Европа донесла до администрации президента США Дональда Трампа, что не сможет признать оккупированный Крым российским. Об этом пишет газета Financial Times со ссылкой на неназванных высокопоставленных европейских чиновников.

«Администрации Трампа уже сказали, что для европейских столиц будет невозможно признать Крым российским», — приводит издание слова одного из чиновников.

По словам источника, крупнейшим европейским столицам необходимо отговорить Вашингтон от того, чтобы признавать полуостров частью России в одностороннем порядке.

Как пишет издание, в Европе отказались поддерживать любые шаги США по признанию Крыма российским или давлению на Киев в этом вопросе. Крупнейшие европейские столицы твердо придерживаются позиции, что не будут принимать никаких решений, нарушающих суверенитет Украины.

Признавать Крым российским категорически отказался и украинский президент Владимир Зеленский. Он заявил, что Киев не примет ни одну сделку, касающуюся этого вопроса, и подчеркнул, что Украина юридически никогда не признает оккупацию Крыма. По словам Зеленского, это противоречит конституции страны.

Как сообщила газета The Wall Street Journal, пойти на территориальные уступки, в частности, признать оккупированный Крым российским, предложили представители администрации Трампа. Это является частью большого плана, предложенного США украинской делегации во время встречи в Париже 17 апреля для достижения мира.

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