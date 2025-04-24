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Китай опроверг Трампа

12:13 344

Китай не ведет переговоров с США по торговым пошлинам, заявил официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь, назвав утверждения президента Дональда Трампа о «активных консультациях» ложными.

«Это неправда. Китай и США не вели переговоров по тарифам, и соглашение не достигалось», — подчеркнул дипломат на брифинге.

По его словам, тарифную войну начал Вашингтон, а Пекин придерживается последовательной позиции: Китай готов к диалогу, но только на равных условиях и с уважением.

Ранее Трамп утверждал, что США ведут активные переговоры с Китаем и процесс идет успешно.

Напомним, суммарные пошлины США на китайские товары достигли 145%, Китай ответил увеличением тарифов на американскую продукцию до 125%.

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