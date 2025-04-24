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Узбекистан возвращает из Европы украденные деньги

12:19 227

В казну Узбекистана из конфискованных в Швейцарии средств, принадлежащих старшей дочери экс-президента Ислама Каримова - Гульнаре Каримовой, возвращены еще $95 млн. Об этом заявил журналистам замминистра экономики и финансов страны Отабек Фозилкаримов.

По его словам, достигнута договоренность о возврате в общей сложности $131 млн. На сегодняшний день $87 млн из ранее поступивших из Швейцарии средств направлены в сферы здравоохранения и образования. Сейчас работы по возврату $108 млн ведутся с Бельгией.

Ранее Минюст Узбекистана сообщал, что глава ведомства Акбар Ташкулов и посол Швейцарии Константин Оболенский подписали Соглашение о распределении конфискованных активов Каримовой. Документ предусматривал возвращение в страну около $182 млн.

По данным Минюста, средства будут возвращены через Многосторонний трастовый фонд Uzbekistan Vision 2030 ООН. Возвращаемые через фонд средства будут направлены на реализацию социально значимых проектов на благо населения Узбекистана, в частности в сферах здравоохранения и образования.

Каримова была осуждена за вымогательство и уклонение от уплаты налогов в виде лишения свободы сроком на 10 лет. В марте 2020 года срок тюремного заключения было увеличено до 13 лет и четырех месяцев в рамках нового уголовного дела о создании преступного сообщества, вымогательстве и хищениях.

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