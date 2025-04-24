Токаев о крушении самолета AZAL и любви к Азербайджану

По его словам, Казахстан поддерживает братские отношения со всеми соседними государствами.

«Лучшие качества нашего народа особенно ярко проявляются в критические моменты. Мы вновь убедились в этом в прошлом году, когда произошла авиакатастрофа под Актау. Наши граждане устремились на помощь пострадавшим. Они стояли в очередях, чтобы сдать кровь. Они возлагали цветы у посольства Азербайджана.

Весь мир восхищался единством и самоотверженностью нашего народа. В этот момент проявилась широта сердец, открытость и доброта наших соотечественников. Милосердие, сострадание и доброжелательность — черты нашего национального характера. Мы должны хранить эти ценности и передать их подрастающему поколению», - сказал Токаев.