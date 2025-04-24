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Токаев о крушении самолета AZAL и любви к Азербайджану

12:23 302

Казахстан испытывает искренние чувства к Азербайджану, с которым «разделяет берега древнего Каспийского моря», заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая на ХХХІV сессии Ассамблеи народа Казахстана.

По его словам, Казахстан поддерживает братские отношения со всеми соседними государствами.

«Лучшие качества нашего народа особенно ярко проявляются в критические моменты. Мы вновь убедились в этом в прошлом году, когда произошла авиакатастрофа под Актау. Наши граждане устремились на помощь пострадавшим. Они стояли в очередях, чтобы сдать кровь. Они возлагали цветы у посольства Азербайджана.

Весь мир восхищался единством и самоотверженностью нашего народа. В этот момент проявилась широта сердец, открытость и доброта наших соотечественников. Милосердие, сострадание и доброжелательность — черты нашего национального характера. Мы должны хранить эти ценности и передать их подрастающему поколению», - сказал Токаев.

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