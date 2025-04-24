Британия ввела жесткие санкции после обстрелов Украины

Великобритания объявила о новом пакете из 150 санкций против России утром 24 апреля. Среди мер — запрет на экспорт контроллеров игровых приставок, которые Россия использует для управления дронами на фронте в Украине.
Об этом сообщает Politico.
Санкции также касаются технологий, программного обеспечения для разведки новых нефтегазовых месторождений, а также поставок электроники, химикатов, машин и металлов, критически важных для российской военной и промышленной сферы.
«Мы душим российскую военную машину, спасаем жизни украинцев и защищаем британский бизнес от эксплуатации», — заявил министр санкций Великобритании Стивен Доути.
Новые ограничения вступают в силу немедленно. Лондон делает акцент на торговых санкциях, чтобы лишить Россию доступа к важным технологиям.
Особое внимание уделено товарам Common High Priority, включая усилители, схемы и другое оборудование, которое играет ключевую роль в российской оборонной промышленности.
Также Британия прекращает поставки программного обеспечения, используемого для разработки новых энергетических ресурсов, чтобы подорвать экономическую базу России.
С начала войны Лондон регулярно усиливает санкционное давление на РФ, одновременно оказывая финансовую поддержку Украине. Недавно Британия направила Киеву почти 1 млрд долларов за счет доходов от замороженных российских активов.