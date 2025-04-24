Британия ввела жесткие санкции после обстрелов Украины

Великобритания объявила о новом пакете из 150 санкций против России утром 24 апреля. Среди мер — запрет на экспорт контроллеров игровых приставок, которые Россия использует для управления дронами на фронте в Украине.

Об этом сообщает Politico.

Санкции также касаются технологий, программного обеспечения для разведки новых нефтегазовых месторождений, а также поставок электроники, химикатов, машин и металлов, критически важных для российской военной и промышленной сферы.