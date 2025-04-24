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Землетрясение в Стамбуле: новые данные

Британия ввела жесткие санкции после обстрелов Украины

12:37 1101

Великобритания объявила о новом пакете из 150 санкций против России утром 24 апреля. Среди мер — запрет на экспорт контроллеров игровых приставок, которые Россия использует для управления дронами на фронте в Украине.

Об этом сообщает Politico.

Санкции также касаются технологий, программного обеспечения для разведки новых нефтегазовых месторождений, а также поставок электроники, химикатов, машин и металлов, критически важных для российской военной и промышленной сферы.

«Мы душим российскую военную машину, спасаем жизни украинцев и защищаем британский бизнес от эксплуатации», — заявил министр санкций Великобритании Стивен Доути.

Новые ограничения вступают в силу немедленно. Лондон делает акцент на торговых санкциях, чтобы лишить Россию доступа к важным технологиям.

Особое внимание уделено товарам Common High Priority, включая усилители, схемы и другое оборудование, которое играет ключевую роль в российской оборонной промышленности.

Также Британия прекращает поставки программного обеспечения, используемого для разработки новых энергетических ресурсов, чтобы подорвать экономическую базу России.

С начала войны Лондон регулярно усиливает санкционное давление на РФ, одновременно оказывая финансовую поддержку Украине. Недавно Британия направила Киеву почти 1 млрд долларов за счет доходов от замороженных российских активов.

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