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ФСБ заявила об убийстве двух мигрантов: их подозревали в подготовке теракта

12:36 794

Федеральная служба безопасности России заявила, что ее сотрудникам удалось предотвратить теракт на нефтехимическом предприятии в Нижегородской области, который готовили «по указанию украинского куратора двое выходцев из Средней Азии».

В информации ФСБ отмечается, что подозреваемые в подготовке теракта были убиты.

По данным спецслужбы, предполагаемые злоумышленники действовали по заданию «украинского куратора» и были «приверженцами запрещенной в РФ идеологии международной террористической организации». Какой именно, не уточняется. «Во время задержания они оказали вооруженное сопротивление и были нейтрализованы ответным огнем», — сообщили в ФСБ.

Судя по опубликованному спецслужбой видео, мигрантов перед операцией какое-то время выслеживали. На кадрах показано, что подозреваемые хранили оружие и дроны в заброшенном здании, которое и взяли штурмом силовики. Там же показали тела убитых.

Заведено уголовное дело по факту приготовления к диверсии (281 УК РФ). Силовики обнаружили на месте происшествия два дрона с прикрепленной на них взрывчаткой, автомат Калашникова и пистолет Макарова. Также в ФСБ отметили, что в телефонах злоумышленников якобы была переписка с «куратором», доказывающая подготовку к теракту и содержащая координаты тайника с вооружением.

ГУ МВД Нижегородской области, в свою очередь, объявило о задержании местного жителя, подозреваемого в подготовке теракта.

50-летний житель Лысковского района, сообщается на сайте регионального управления МВД, согласился за вознаграждение сделать и отправить куратору снимки «объектов, осуществляющих обеспечение жизнедеятельности человека». В процессе выполнения этого задания он, говорится в сообщении МВД, решил поджечь вышку с оборудованием мобильного провайдера в городе Лысково, но ему помешали сотрудники МВД и ФСБ. Подозреваемого задержали, суд санкционировал его арест.

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