Экс-советник Трампа рассказала о его подражании Путину

Дональд Трамп стремится перенять элементы модели власти Владимира Путина и управлять Соединенными Штатами «очень похожим образом». Об этом заявила бывший советник Трампа по национальной безопасности Фиона Хилл в интервью Sky News в программе «Мир с Ялдой Хаким».

По ее словам, у американского и российского лидеров «поразительно схожие взгляды на мир», основанные на концепции сфер влияния трех держав — США, России и Китая. Хилл подчеркнула, что Трамп — первый президент США, который стремится к гиперперсонализированному стилю управления страной, при котором ослабляются механизмы сдержек и противовесов.

«Он хотел бы создать систему, где все контролируется сверху вниз. Это фундаментальное отличие от традиционного американского подхода к власти», — отметила экс-советник.

Фиона Хилл занимала пост заместителя помощника президента и старшего директора по делам Европы и России в Совете национальной безопасности при администрации Трампа с 2017 по 2019 год. После выборов 2024 года была назначена советником по обороне в правительстве Великобритании.

По мнению Хилл, Трамп всегда стремился «перезагрузить» отношения с Россией.

«С самого начала он хотел наладить диалог с Путиным, обсуждать ядерные вопросы, экономику и деловые сделки, которые лично интересуют его окружение. Ни один из прежних президентов США не действовал в таком ключе», — сказала она.

Хилл также утверждает, что Трамп стремится выйти за рамки уже существующих личных контактов с Путиным и выстроить еще более тесные отношения.

Кроме того, Трамп, по ее словам, нацелен на резкое сокращение поддержки Украины и фактически отказ от прежней роли США в европейской безопасности.

«Он (Трамп) хочет, чтобы европейцы сами определяли свою стратегию, сами платили за нее и не рассчитывали на американское участие. Это также касается Украины — он ясно дал понять, что масштабной поддержки с американской стороны в будущем не будет», — заключила Хилл.