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Тело погибшей в российском плену журналистки вернули в Украину

12:59 835

Тело журналистки Виктории Рощиной было возвращено в Украину. Как сообщил в интервью «Цензор.НЕТ» замминистра внутренних дел Украины Леонид Тимченко, российская сторона передала останки Рощиной во время одного из недавних обменов. Тело идентифицировано при помощи ДНК-экспертизы, рассказал замглавы МВД.

27-летняя Виктория Рощина попала в плен в августе 2023 года в Энергодаре, захваченном российскими войсками в начале полномасштабного вторжения в Украину. Рощина поехала в оккупированную Запорожскую область как внештатный автор «Украинской правды» для подготовки репортажа.

Рощину несколько месяцев держали в отделениях полиции и СИЗО в разных городах как на оккупированной территории, так и в России. Одна из украинок, которая некоторое время находилась в этом изоляторе в одной камере с Рощиной, рассказывала, что в Мелитополе журналистку пытали. В СИЗО в Таганроге, куда позднее перевезли Рощину, ее прятали от проверок. Рощина резко похудела — до 30 килограммов — и не могла ходить без посторонней помощи. Предполагалось, что в сентябре 2024 года журналистку включат в обмен военнопленными, но в списках вернувшихся в Украину ее не оказалось. Власти РФ объявили, что Рощина умерла.

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