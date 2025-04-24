Зеленский идет ва-банк

Отказ госсекретаря Марко Рубио ехать в Лондон прозвучал сразу после слов Зеленского о том, что «Украина юридически не признает оккупацию Крыма» и уже после того, как поездку подтвердил Госдепартамент. При этом вроде бы признавать Крым российским по плану Трампа собирались только США, но от Украины никто этого и не ждал. Также на отказ Рубио и Уиткоффа ехать в Лондон повлияло известие о том, что Украина готова была обсуждать лишь 30-дневное прекращение огня, а не более масштабный мирный план Трампа. Накануне встречи в Лондоне Зеленский фактически поставил под сомнение саму возможность заморозки конфликта по линии фронта, как то и предполагалось. Киев требует сначала прекращения огня без всяких условий, а уже затем переговоры по остальным вопросам. При столь четко обозначенных красных линиях не очень понятно, о чем именно можно будет реально говорить. Москва не пойдет на прекращение огня без согласования условий.

Важную роль в создании определенного информационного фона сыграла утечка во влиятельную Financial Times, из которой следовало, что Владимир Путин фактически согласился на заморозку военных действий по линии фронта. Якобы это было изложено на его недавней встрече со спецпредставителем Трампа Уиткоффом в Петербурге. Хотя официально представитель Кремля Дмитрий Песков не подтвердил достоверность такой информации (но и не опроверг), теперь оборачивается так, что Путин был готов на прекращение огня на условиях, близких к американским, а упрямый Зеленский нет. Американская делегация как раз и собиралась в Лондоне потребовать от украинской согласиться с важнейшими положениями этого плана (по принципу «все или ничего»), но президент Украины решил в последний момент «соскочить», опасаясь ловушки. Помимо признания де-факто потери Крыма и большей части других четырех областей, от Украины требовалось отказаться от вступления в НАТО и передать Запорожскую АЭС под контроль американцев. Зеленский успел высказаться по ЗАЭС, заявив, что станцией может управлять только Украина. В изложении британской газеты The Telegraph, весь «план Трампа» уместился на одной странице и содержал семь пунктов: немедленное прекращение огня по линии фронта; прямые переговоры между Украиной и Россией; отказ Украины от вступления в НАТО (членство в ЕС допускается); США признают российский статус Крыма де-юре, а де-факто - и российский контроль и над «новыми регионами» РФ. В то же время Россия должна вывести свои войска с «двух небольших территорий» в Херсонской области, а Украина получит свободный судоходный доступ в устье Днепра; установление американского контроля над Запорожской АЭС; подписание соглашения о добыче полезных ископаемых между Украиной и США; снятие всех американских санкций с России. При этом план не содержит каких-либо американских гарантий безопасности ни для Украины, ни для европейского контингента, если он будет введен в Украину после завершения войны.

Москва, впрочем, тоже накануне подала сигнал о жесткости своей позиции, дав понять, что если в Лондоне будут обсуждать существенные поправки к тому списку, который вроде согласовали Путин с Уиткоффом, то Кремль на это не пойдет. Россия по-прежнему категорически против отправки на Украину европейских миротворцев под любым флагом, хоть олимпийским. Тогда как те с Киевом как раз на этом и настаивают. ЕС отказывается ослаблять санкции против России до момента полного урегулирования. Возможно, именно пункт о миротворцах стал камнем преткновения уже со стороны России. Хотя с ним не все ясно, поскольку Лондон и Париж (главные закоперщики идеи) не выражали готовности отправлять свои войска без определенных гарантий со стороны Вашингтона, который их давать отказывался. По данным The Washington Post, нежелание Киева принимать условия мирного плана Трампа вызвало «гнев» Вашингтона. Если это так, то косвенно играет на руку именно Москве, поскольку позволяет указывать на Зеленского как на политика, который все испортил, когда все уже «было на мази». Газета уверяет, что, несмотря на отказ ехать в Лондон, представитель Трампа Уиткофф пока еще не отменяет визита в Москву, который должен состояться на этой неделе (предположительно, 25 апреля). Правда, не очень понятно, зачем ему ехать, если все сорвалось. По словам Пескова, конкретики с этим визитом пока нет, «все быстро меняется». Позиция Кремля вряд ли теперь смягчится, скорее наоборот. И тут можно вспомнить слова бывшего советника Офиса президента Украины Алексея Арестовича, против которого на родине есть уголовные дела и который давно критикует Зеленского. Арестович считает, что Киев делает катастрофическую ошибку, отказываясь сейчас признать потерю четырех областей, потому как через какое-то время придется отдавать уже шесть, а потом восемь.