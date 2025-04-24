Российский дипломат утверждает, что так же Киев поступал с Минскими соглашениями, пасхальным перемирием, мораторием на удары по энергообъектам и мирными переговорами в Стамбуле.

Захарова также заявила, что президент Украины «как будто специально» подставил Соединенные Штаты, использовав «американское оружие» во время пасхального перемирия. Захарова утверждает, что Киев поддержал предложение России «под давлением западноевропейских кураторов» и «только на словах». По ее словам, украинские военные обстреляли ракетами из американской реактивной системы залпового огня HIMARS Курскую область. «Как будто специально Зеленский подставляет в том числе и американцев, используя именно американское оружие в ходе пасхальных праздников», — сказала Захарова.

23 апреля в Лондоне должна была пройти встреча делегаций США, европейских стран и Украины, где, по данным американских СМИ, планировалось согласовать предварительный план украинского урегулирования. Однако за сутки до переговоров госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник президента Стивен Уиткофф отменили поездки в Лондон, после чего их примеру последовали главы МИД Франции, Германии и Великобритании. Из-за отказа министров участвовать в переговорах встреча состоялась на уровне экспертов. Президент США Дональд Трамп по ее итогам заявил, что переговоры прошли «хорошо». «Мирный план» США помимо признания Крыма российским также включает требование России об отказе Украины от членства в НАТО. Президент Украины Владимир Зеленский публично отверг содержащееся в «мирном плане» Дональда Трампа предложение по Крыму.