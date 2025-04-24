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Казахстан о войне с Россией

13:08 1326

Россия остается «стратегическим партнером» Казахстана, а недавно принятый закон «О территориальной обороне» направлен исключительно на укрепление внутренней безопасности и не носит антироссийского характера. Об этом заявили в Министерстве обороны Республики Казахстан, комментируя распространенные в ряде СМИ публикации, которые в ведомстве назвали ложными и вводящими в заблуждение.

«Россия — стратегический партнер Казахстана, с которым нас связывают добрососедские и союзнические отношения в рамках ОДКБ, СНГ, ШОС и ЕАЭС. Заявления о якобы антироссийской направленности проекта закона «О территориальной обороне» не соответствуют действительности и искажают суть происходящего», — говорится в официальном сообщении ведомства.

Закон «О территориальной обороне» был принят Мажилисом парламента Казахстана в апреле 2025 года. Документ предусматривает формирование добровольческих отрядов самообороны в период военного положения. Эти формирования будут отвечать за охрану стратегических объектов, строительство оборонительных сооружений, организацию эвакуации и другие задачи. При необходимости они смогут быть включены в состав Вооруженных сил для выполнения боевых задач. Сейчас закон направлен в Сенат для утверждения.

После принятия закона в ряде иностранных и региональных СМИ появились утверждения, что Казахстан якобы готовится к войне с Россией, поскольку по сопроводительным материалам к закону одна из крупнейших группировок территориальной обороны якобы будет размещена на границе с РФ. При этом граница между Казахстаном и Россией — самая протяженная сухопутная граница в мире, более 7,5 тыс. км.

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