У Трампа из кожи вон лезут, чтобы помочь России

Спецпредставитель президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф, который по поручению главы Белого дома ведет переговоры о прекращении российско-украинской войны и, по его собственным словам, установил дружеские отношения с президентом РФ Владимиром Путиным, ищет новые способы помочь Москве. Он предложил снять санкции с газопровода «Северный поток – 2», которые Трамп ввел еще во время первого президентского срока, и в целом ослабить давление на российскую энергетическую отрасль.

Уиткофф стал главным сторонником снятия санкций, рассказали Politico пять человек, знакомых с дискуссиями в Белом доме. По словам двоих из них, в рамках этих усилий он поручил своей команде составить список всех энергетических санкций, которые Соединенные Штаты наложили на Россию. С его подачи в Белом доме также обсуждают отмену ограничительных мер в отношении «Северного потока – 2», одна из двух ниток которого осталась в рабочем состоянии после диверсии в сентябре 2022 г.

Борясь с российским энергетическим влиянием в Европе, Трамп ввел санкции против «Северного потока – 2», которые сильно замедлили его строительство. Джо Байден в 2021 году их отменил, но снова ввел после вторжения России в Украину. Германия из-за войны также не дала разрешения на ввод газопровода в эксплуатацию. Снятие с него американских санкций сейчас не будет иметь практических последствий, если сотрудничество с «Газпромом» не возобновит Евросоюз, который, наоборот, готовит план полного отказа от российских энергоресурсов к 2027 г. Однако оно будет иметь важное символическое значение для России и станет крупной уступкой со стороны Трампа, отмечает Politico.

В совместном заявлении, опубликованном Белым домом, Уиткофф и госсекретарь Марко Рубио опровергли информацию о том, что обсуждалось ослабление санкций: «Это ложь. Никто из нас не вел бесед о снятии санкций с России в рамках мирного соглашения с Украиной. Это просто полностью выдуманный и безответственный репортаж от Politico, издания пятого сорта. Если у них есть хоть капля журналистской честности, они полностью опровергнут эту выдумку».

Идея Уиткоффа о снятии энергетических санкций пока не нашла поддержки в Белом доме. Против нее выступили, в частности, Рубио и министр внутренних дел Даг Бергум, который также возглавляет Национальный совет по доминированию в энергетике при Белом доме, рассказали источники Politico. По словам одного из них, некоторые в администрации считают, что Москва ввела Уиткоффа в заблуждение относительно экономических возможностей, которые откроются для США в случае восстановления деловых связей с Россией.