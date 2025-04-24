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Нарышкин рассказал о разговоре с главой ЦРУ

13:20 403

Директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин анонсировал возможность встречи с главой Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Джоном Рэтклиффом.

«У нас состоялся телефонный разговор с коллегой, с директором Центрального разведывательного управления. Такой очень конструктивный разговор. Поэтому я не исключаю, что в течение какого-то времени произойдет и встреча», - сказал Нарышкин ТАСС.

19 февраля в Эр-Рияде прошли российско-американские переговоры, встреча делегаций продлилась около 4,5 часа. От российской стороны за столом переговоров присутствовали глава МИД РФ Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. Кроме этого, в составе делегации России был глава РФПИ Кирилл Дмитриев. США на встрече представляли помощник президента по национальной безопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник американского лидера Стивен Уиткофф. Кроме того, в Стамбуле прошли два раунда российско-американских консультаций. Уиткофф планирует на этой неделе приехать в Москву.

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