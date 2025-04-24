Глава Пентагона установил Signal на рабочий компьютер

Глава Минобороны США Пит Хегсет установил приложение мессенджера Signal, не предназначенного для передачи секретной информации, на своем компьютере в Пентагоне, чтобы компенсировать отсутствие сотовой связи. Об этом пишет газета The Washington Post со ссылкой на источники.

По их словам, Хегсет установил приложение после обсуждения со своими помощниками способов обойти проблему отсутствия сотовой связи в большей части здания Пентагона и быстрее координировать действия с Белым домом и другими высшими должностными лицами администрации президента США Дональда Трампа.

Источники сообщили, что таким образом Хегсет также хотел обойти запрет на использование личных мобильных и других электронных устройств в секретных помещениях ведомства. Советники Хегсета тоже выразили заинтересованность в использовании Signal, однако нет информации о том, в каком масштабе приложение использовалось в Пентагоне.

Газета отмечает, что мессенджер Signal, одобренный для ограниченного использования в правительстве США еще при администрации экс-президента Джо Байдена в 2023 году, не предполагает передачу секретной информации.