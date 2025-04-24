Бог знает, доллар знает, Трамп знает

Православная и католическая пасха не часто совпадают по времени. С начала века такое случалось до этого лишь четырежды - в 2005-ом, 2008-ом, в 2016-ом и вот в этом году. Но в истории ни разу не было, чтобы светлый праздник совпал с разницей в один день со смертью Папы Римского. Который уже не воскреснет. В ненормальном нашем мире эта связь двух дат сейчас приобрела фантасмагорическое, безумное звучание. Президент США Дональд Трамп обратился к соотечественникам с традиционным пасхальным посланием от своего собственного лица и супруги Мелании. Его начало было выдержано в традиционном духе и ничем не отличалось от пасхальных месседжей всех предшественников — Джо Байдена, Барака Обамы, Джимми Картера и прочих.

А вот во второй части послания началась его обычная и совсем не пасхальная песня. Трампа вновь понесло: «Счастливой Пасхи всем, включая радикальных левых лунатиков, которые так сильно старались, чтобы привезти в страну убийц, наркобаронов, опасных уголовников, психически больных людей, бандитов из MS-13. Желаю счастливой Пасхи всем слабым и неэффективным судьям и чиновникам из правоохранительных органов, которые позволяют, чтобы это зловещее нападение на нашу нацию продолжалось, эта атака настолько жестокая, что никогда не будет забыта». Так президент США написал в своей социальной сети. Замечательное, светлое пасхальное поздравление! Как-то Трамп забыл (или я не заметил) упомянуть Джо Байдена как «самого слабого президента в американской истории». Насколько религиозен Трамп? Он объявляет себя христианином, но, будем откровенны, верит только в самого себя. И еще, если пользоваться терминологией советских времен (а она в этом случае совершенно права), то он поклоняется лишь одному Богу - его величество доллару. Мнение о его христианстве у многих людей в Америке совпадает. Вот что пишет издание Reddit: «Трамп называет себя христианином и на словах защищает консервативные ценности, однако его действия полностью лишены эмпатии и не сочетаются с основными принципами христианства».

Трамп долго размышлял, должен ли он ехать на похороны Папы Римского. Потом решил: поеду. Тем более что, скорее всего, хоронить понтифика будут где-то в конце апреля. То есть в канун 100 дней Трампа. Важного рубежа, когда подводятся первые результаты деятельности каждого президента. Как можно упустить такой выигрышный пиар-ход! И с этой же целью Трамп направил в Ватикан своего «вице» Джей Ди Вэнса, который встретился с Франциском в воскресенье за несколько часов до его смерти. Вэнс накануне принятия предложения стать вторым в команде Трампа, кто принял католицизм. В зависимости от конъюнктуры он мог бы, наверное, обратиться в буддизм или в ислам. Но черты фантасмагории проявились в последние дни не только в отношении Трампа. Вы помните, читатель, имя Марджори Тейлор Грин? Если нет, напомню. Эта конгрессвумен самая бесноватая из всех сумасшедших трампистов. Поклонница самых идиотских конспирологических теорий. Типа того, что демократы - слуги сатаны и едят младенцев. Помнится, когда в Конгрессе выступал Джо Байден, она чуть ли не после каждой его фразы вскакивала со своего кресла и, делая рот бубликом, орала: «Ложь!» Оказывается, Тейлор Грин ненавидит не только демократов, но и главу католической церкви мира. «Сегодня огромное изменение в глобальном лидерстве, - написала она в сети Х Илона Маска. - Зло было побеждено рукой Господа».

Этот пост был сделан утром в понедельник, вскоре после смерти Франциска. Она не упомянула его по имени, но нет никаких сомнений, что под «злом» она имела в виду понтифика. Тейлор Грин давно является критиком католической церкви. В 2022 году она написала, что «родилась в католической семье и была помолвлена с церковью, но позднее потеряла веру в католицизм и перестала посещать богослужения». Посещать или нет церковь, конечно, ее личное дело, однако нынешняя атака на Папу Римского, тем более предпринятая после его смерти, ошарашила ее соотечественников. «Празднование смерти Папы Римского – это невероятная низость даже для нее», - пишет один из пользователей социальной сети Х. И тут самое время обратиться к гениальной догадке советской пропаганды - кому же на самом деле поклоняются господа буржуи.