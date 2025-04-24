Бог знает, доллар знает, Трамп знает

Православная и католическая пасха не часто совпадают по времени. С начала века такое случалось до этого лишь четырежды - в 2005-ом, 2008-ом, в 2016-ом и вот в этом году. Но в истории ни разу не было, чтобы светлый праздник совпал с разницей в один день со смертью Папы Римского. Который уже не воскреснет.
В ненормальном нашем мире эта связь двух дат сейчас приобрела фантасмагорическое, безумное звучание.
Президент США Дональд Трамп обратился к соотечественникам с традиционным пасхальным посланием от своего собственного лица и супруги Мелании. Его начало было выдержано в традиционном духе и ничем не отличалось от пасхальных месседжей всех предшественников — Джо Байдена, Барака Обамы, Джимми Картера и прочих.
А вот во второй части послания началась его обычная и совсем не пасхальная песня. Трампа вновь понесло: «Счастливой Пасхи всем, включая радикальных левых лунатиков, которые так сильно старались, чтобы привезти в страну убийц, наркобаронов, опасных уголовников, психически больных людей, бандитов из MS-13. Желаю счастливой Пасхи всем слабым и неэффективным судьям и чиновникам из правоохранительных органов, которые позволяют, чтобы это зловещее нападение на нашу нацию продолжалось, эта атака настолько жестокая, что никогда не будет забыта». Так президент США написал в своей социальной сети.
Замечательное, светлое пасхальное поздравление! Как-то Трамп забыл (или я не заметил) упомянуть Джо Байдена как «самого слабого президента в американской истории».
Насколько религиозен Трамп? Он объявляет себя христианином, но, будем откровенны, верит только в самого себя. И еще, если пользоваться терминологией советских времен (а она в этом случае совершенно права), то он поклоняется лишь одному Богу - его величество доллару. Мнение о его христианстве у многих людей в Америке совпадает. Вот что пишет издание Reddit: «Трамп называет себя христианином и на словах защищает консервативные ценности, однако его действия полностью лишены эмпатии и не сочетаются с основными принципами христианства».
Трамп долго размышлял, должен ли он ехать на похороны Папы Римского. Потом решил: поеду. Тем более что, скорее всего, хоронить понтифика будут где-то в конце апреля. То есть в канун 100 дней Трампа. Важного рубежа, когда подводятся первые результаты деятельности каждого президента. Как можно упустить такой выигрышный пиар-ход! И с этой же целью Трамп направил в Ватикан своего «вице» Джей Ди Вэнса, который встретился с Франциском в воскресенье за несколько часов до его смерти. Вэнс накануне принятия предложения стать вторым в команде Трампа, кто принял католицизм. В зависимости от конъюнктуры он мог бы, наверное, обратиться в буддизм или в ислам.
Но черты фантасмагории проявились в последние дни не только в отношении Трампа. Вы помните, читатель, имя Марджори Тейлор Грин? Если нет, напомню. Эта конгрессвумен самая бесноватая из всех сумасшедших трампистов. Поклонница самых идиотских конспирологических теорий. Типа того, что демократы - слуги сатаны и едят младенцев. Помнится, когда в Конгрессе выступал Джо Байден, она чуть ли не после каждой его фразы вскакивала со своего кресла и, делая рот бубликом, орала: «Ложь!»
Оказывается, Тейлор Грин ненавидит не только демократов, но и главу католической церкви мира.
«Сегодня огромное изменение в глобальном лидерстве, - написала она в сети Х Илона Маска. - Зло было побеждено рукой Господа».
Этот пост был сделан утром в понедельник, вскоре после смерти Франциска. Она не упомянула его по имени, но нет никаких сомнений, что под «злом» она имела в виду понтифика.
Тейлор Грин давно является критиком католической церкви. В 2022 году она написала, что «родилась в католической семье и была помолвлена с церковью, но позднее потеряла веру в католицизм и перестала посещать богослужения».
Посещать или нет церковь, конечно, ее личное дело, однако нынешняя атака на Папу Римского, тем более предпринятая после его смерти, ошарашила ее соотечественников. «Празднование смерти Папы Римского – это невероятная низость даже для нее», - пишет один из пользователей социальной сети Х.
И тут самое время обратиться к гениальной догадке советской пропаганды - кому же на самом деле поклоняются господа буржуи.
В середине апреля выяснилось, что Марджори Тейлор Грин приобрела акций на бирже на сумму от 21 до 315 тысяч долларов. Это произошло перед тем, как Трамп объявил о том, что он ставит на 90-дневную паузу введение пошлин на импорт со всего мира. До этого биржевые индексы упали до пола, а после объявления Трампа взмыли вверх, и это было самое большое ралли с 2008 года.
Тейлор Грин успела приобрести акции по дешевке. Она купила кусочки Amazon, FedEx, JP Morgan, Nike, Tesla и других гигантов мировой индустрии на сумму от 50 до 165 тысяч долларов за одну торговую сессию. Но этого ей показалось мало и на следующий день она приобрела еще акции Adobe, Apple, NVIDIA на сумму от 10 до 150 тысяч долларов.
Эксперты пытаются подсчитать, сколько же она выиграла на этих операциях. Выходит, что по самым скромным оценкам, Грин выиграла в десятикратном размере. Вот баба молодец! Кто смел, тот и съел!
8 апреля Трамп за четыре часа до паузы в пошлинах написал в своей сети Truth Social: «Сейчас прекрасное время покупать!!!» Но там он не объявил о предстоящей приостановке во взимании пошлин. Его призыв был обращен к тем, кто знает, что точно будет происходить или хотя бы догадывается. А точнее всех знал сам Трамп. Это не могло не навести американцев на мысль о том, что он мог нарочно придумать такой сценарий, чтобы выиграть еще парочку миллионов.
Но об этом в прессе молчок. Никто не хочет ссориться с «королем». А вот в отношении Марджори Тейлор Грин демократы в Конгрессе пообещали провести расследование по обвинению в инсайдерской торговле. Оно будет продолжаться до морковкина заговенья и закончится ничем. Грин - наиболее рьяная трампистка, оружие президента в Палате представителей.
Неприкосновенная! А сколько еще таких дельцов могло обогатиться на биржевых качелях апреля? Трамп знает.