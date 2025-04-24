USD 1.7000
EUR 1.9277
RUB 2.0509
Подписаться на уведомления
Землетрясение в Стамбуле: новые данные
Новость дня
Землетрясение в Стамбуле: новые данные

Выходцы из Молдовы могут побороться за пост премьера Израиля

13:33 314

Два политика, имеющие молдавские корни, могут побороться за пост будущего премьер-министра Израиля. Об этом в эфире телеканала TV8 сообщил посол Молдавии в Тель-Авиве Алекс Ройтман.

«Минимум два выходца из Молдовы конкурируют и претендуют на должность премьер-министра Израиля. В израильской политике работают несколько представителей, скажем так, бессарабских евреев», — сказал он.

Ройтман уточнил, что речь идет об экс-главе МИД Израиля Авигдоре Либермане и действующем министре иностранных дел Гидеоне Сааре. Последний в феврале 2025 года в ходе визита в Молдову рассказал, что его дед родом из Кишинева.

Он напомнил, что новый премьер в Израиле будет назначен после парламентских выборов в конце следующего года.

В Израиле проживает около 70 тыс. выходцев из Молдовы. В феврале 2025 года Израиль открыл свое посольство в Кишиневе.

Турция опровергла теории заговора о землетрясении в Стамбуле
Турция опровергла теории заговора о землетрясении в Стамбуле
13:50 378
Убийство всех бездомных
Убийство всех бездомных мы наш, мы новый мир построим!..
01:24 6358
Россия о войне со странами Балтии и Финляндией
Россия о войне со странами Балтии и Финляндией
13:37 630
Зеленский идет ва-банк
Зеленский идет ва-банк о развитии ситуации
12:59 2094
Трамп атакует Украину
Трамп атакует Украину главная тема
23 апреля 2025, 22:52 6173
У Трампа из кожи вон лезут, чтобы помочь России
У Трампа из кожи вон лезут, чтобы помочь России
13:17 694
Казахстан о войне с Россией
Казахстан о войне с Россией
13:08 1339
Азербайджан – игрок, интересы которого невозможно игнорировать
Азербайджан – игрок, интересы которого невозможно игнорировать наше послесловие
07:45 4030
Армянские военные утверждают, что Азербайджану будут возвращены новые территории
Армянские военные утверждают, что Азербайджану будут возвращены новые территории наш обзор
23 апреля 2025, 21:59 8377
Экс-советник Трампа рассказала о его подражании Путину
Экс-советник Трампа рассказала о его подражании Путину
12:47 1013
Ильхам Алиев в Пекине дал интервью китайскому телеканалу
Ильхам Алиев в Пекине дал интервью китайскому телеканалу фото
12:21 1075

ЭТО ВАЖНО

Турция опровергла теории заговора о землетрясении в Стамбуле
Турция опровергла теории заговора о землетрясении в Стамбуле
13:50 378
Убийство всех бездомных
Убийство всех бездомных мы наш, мы новый мир построим!..
01:24 6358
Россия о войне со странами Балтии и Финляндией
Россия о войне со странами Балтии и Финляндией
13:37 630
Зеленский идет ва-банк
Зеленский идет ва-банк о развитии ситуации
12:59 2094
Трамп атакует Украину
Трамп атакует Украину главная тема
23 апреля 2025, 22:52 6173
У Трампа из кожи вон лезут, чтобы помочь России
У Трампа из кожи вон лезут, чтобы помочь России
13:17 694
Казахстан о войне с Россией
Казахстан о войне с Россией
13:08 1339
Азербайджан – игрок, интересы которого невозможно игнорировать
Азербайджан – игрок, интересы которого невозможно игнорировать наше послесловие
07:45 4030
Армянские военные утверждают, что Азербайджану будут возвращены новые территории
Армянские военные утверждают, что Азербайджану будут возвращены новые территории наш обзор
23 апреля 2025, 21:59 8377
Экс-советник Трампа рассказала о его подражании Путину
Экс-советник Трампа рассказала о его подражании Путину
12:47 1013
Ильхам Алиев в Пекине дал интервью китайскому телеканалу
Ильхам Алиев в Пекине дал интервью китайскому телеканалу фото
12:21 1075
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться