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Россия о войне со странами Балтии и Финляндией

13:37 632

«Потенциала для конфликта» в странах Балтии и Финляндии с участием России нет, несмотря на «расширение НАТО и размещение инфраструктуры альянса у российских границ». Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью французскому изданию Le Point.

По его словам, у Москвы «не было и нет проблем» с Финляндией или Швецией, которые присоединились к Североатлантическому альянсу. Он добавил, что российская сторона «предпринимает необходимые меры безопасности в ответ на военное усиление на территории Финляндии».

«Но у нас нет потенциала для конфликта. К счастью, ни в Балтии, ни в Финляндии россияне не обстреливаются из танков или истребителей, как это происходит на Донбассе с 2014 года», — заявил Песков.

Он также сказал, что «в отличие от ситуации на востоке Украины, в этих странах нет гражданского конфликта, в ходе которого страдают русскоязычные жители».

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