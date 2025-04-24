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Землетрясение в Стамбуле: новые данные

Российского генерала посадили на 5 лет

13:43 380

Тамбовский гарнизонный военный суд приговорил бывшего командующего 58-й армией России генерал-майора Ивана Попова к пяти годам колонии общего режима по делу о мошенничестве, а также лишил его воинского звания, сообщает ТАСС.

Прокуратура запрашивала для Попова шесть лет лишения свободы. Сам обвиняемый свою вину не признал.

По версии следствия, Иван Попов был причастен к хищению в 2023 году более 1700 тонн «изделий металлопроката» стоимостью свыше 130 миллионов рублей, которые назначенная Россией администрация аннексированной Запорожской области закупила в порядке предоставления гуманитарной помощи.

Попова задержали в мае 2024 года и заключили в СИЗО. В июле того же года меру пресечения смягчили, заменив на домашний арест. Однако в феврале 2025 года суд вернул генерала в СИЗО из-за нарушений условий ареста. По данным «Коммерсанта», Попов без разрешения покидал Тамбов, где проходило судебное разбирательство, и ездил в Москву.

В марте 2025 года, как сообщал «Коммерсант», Попов направил открытое письмо президенту России Владимиру Путину, в котором заявил о «необоснованном судебном преследовании» и попросил вернуть его в строй. Издание отмечало, что Минобороны поддержало просьбу Попова об отправке в зону боевых действий. Источники газеты утверждали, что на фронте генерал может возглавить один из отрядов «Шторм Z», формируемых из подследственных и осужденных лиц.

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