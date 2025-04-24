Индия установила личности убийц туристов

Индийские полицейские установили личности подозреваемых в нападении на туристов в городе Пахалгаме (Джамму и Кашмир), в результате которого погибли 26 человек.

Об этом со ссылкой на информацию правоохранительных органов сообщило агентство ANI.

Двое из трех подозреваемых - граждане Пакистана. Полиция Джамму и Кашмира распространила объявления, на которых указаны их имена. За информацию о каждом из них, как указано на листовках, предлагается награда в 2 млн индийских рупий (более $23 тыс.). В Джамму и Кашмире продолжается операция сил безопасности по поиску экстремистов.

22 апреля днем в Пахалгаме произошла стрельба. Вооруженные люди в камуфляже открыли огонь из автоматов по туристам. Погибли 26 человек: 25 граждан Индии и один - Непала. Многие были ранены. Нападавшим удалось скрыться. Как сообщила The Times of India со ссылкой на источники в индийской разведке, атаку на мирных граждан в Пахалгаме совершили боевики «Фронта сопротивления», диверсионного крыла базирующейся в Пакистане радикальной группировки «Лашкар-э-Тайба».