Турция опровергла теории заговора о землетрясении в Стамбуле

Центр по борьбе с дезинформацией при администрации президента Турции опроверг слухи о том, что землетрясение в Мраморном море было вызвано действиями буровой платформы, корабля ВМС США или системой HAARP.

Как сообщили в Центре, изображения буровой платформы GPS Saturn, которые использовались для распространения этих версий, были сделаны еще в 2018 году, и платформа не проводила буровых работ в районе землетрясения.

В настоящее время она находится на якоре в Черном море у побережья Болгарии.