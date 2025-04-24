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Землетрясение в Стамбуле: новые данные
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Землетрясение в Стамбуле: новые данные

Турция опровергла теории заговора о землетрясении в Стамбуле

13:50 391

Центр по борьбе с дезинформацией при администрации президента Турции опроверг слухи о том, что землетрясение в Мраморном море было вызвано действиями буровой платформы, корабля ВМС США или системой HAARP.

Как сообщили в Центре, изображения буровой платформы GPS Saturn, которые использовались для распространения этих версий, были сделаны еще в 2018 году, и платформа не проводила буровых работ в районе землетрясения.

В настоящее время она находится на якоре в Черном море у побережья Болгарии.

USS Nitze

Слухи о причастности американского корабля USS Nitze или системы HAARP также названы беспочвенными. «Нет научных доказательств того, что судно или система HAARP способны вызывать землетрясения», — говорится в заявлении.

Центр подчеркнул, что HAARP — это исследовательская программа по изучению ионосферы, и ее технологии не могут вырабатывать энергию, способную вызвать сейсмическую активность.

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