Россия ужесточает цензуру в Telegram

Российские власти усиливают цензуру в мессенджере Telegram. Канал Baza получил от Роскомнадзора (РКН), в реестре которого он зарегистрирован, требование об удалении 17 постов — в частности, о самоубийстве проигравшего квартиру полицейского и отравлении «грязным» кокаином сына главы страховой компании «ВСК» долларового миллионера Сергея Цикалюка — 33-летнего Алексея.

Судя по скриншотам письма от РКН, ведомству не понравились, кроме прочего, опубликованные в канале ролики и сообщения, «дискредитирующие» российскую армию и органы власти. Например, должны быть удалены посты о продолжающейся в России мобилизации и мятеже Евгения Пригожина. Также в уведомлении от РКН говорится о видео, где «российский военный «унижает честь и достоинство другого военнослужащего», а также содержащих персональные данные бойцов российских подразделений. Помимо этого, удалить предписано посты об атаке ВСУ на аэродром в Джанкое, о мобилизованном по имени Георгий Константинович Жуков и ряд других. Большая часть публикаций, которые не понравились ведомству, появилась в Baza после начала вторжения в Украину.

«Требования об удалении сразу 17 постов — часть из которых можно было бы (наверное) назвать общественно значимой информацией — это, без сомнения, рекорд», — написали авторы канала. Они отметили, что раньше ведомство просило удалять некоторые материалы, например содержащие описание способов суицида. Администрация ресурса заявила, что исполнит требование РКН в течение суток. К полудню почти все посты уже были недоступны.

В начале апреля из мессенджера исчез публиковавший сливы о чиновниках, олигархах и силовиках и имевший более 1,1 млн подписчиков канал «ВЧК-ОГПУ», который в 2024 году признали «иноагентом». Авторы ресурса заявили, что его удалил сам Telegram после требований Генпрокуратуры и Роскомнадзора. В пресс-службе мессенджера заверили, что канал был удален его владельцем, «возможно в результате несанкционированного доступа». В «ВЧК-ОГПУ» в ответ обвинили Telegram во лжи.

Baza имеет регистрацию в реестре блогеров РКН. Он был разработан властями по закону от ноября 2024 года. Документ обязывает каналы с аудиторией свыше 10 тысяч подписчиков проходить госрегистрацию. У Baza более 1,6 миллиона читателей.

В начале апреля РКН потребовал от канала «Осторожно, новости» удалить публикацию про российский удар по Харькову, писал главный редактор канала Сергей Титов. «Есть подозрение, что ведомство будет активнее использовать этот механизм, раз есть такая возможность требовать сносить посты», — отметил он.