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Матерную перепалку в Белом доме назвали «здоровым процессом»

13:57 202

В Белом доме назвали «частью здорового процесса» матерную перепалку между министром финансов Скоттом Бессентом и главой Департамент эффективности правительства США миллиардером Илоном Маском.

Пресс-секретарь администрации Трампа Кэролайн Ливитт объяснила «разногласиями» последнюю громкую ссору между чиновниками, о которой написали американские СМИ.

«Иногда между персоналом президента и кабинетом возникают разногласия, но мы думаем, что это часть процесса здорового обсуждения», — заявила Ливитт в ответ на вопрос журналистов о ссоре. По словам пресс-секретаря, «в конечном итоге все решения принимает президент Трамп».

Накануне Axios сообщил об ожесточенном споре между Бессентом и Маском в присутствии президента Дональда Трампа в холле Западного крыла Белого дома. По данным издания, глава Tesla обозвал министра «агентом Сороса», так как тот много лет работал в инвестфонде известного миллиардера. Бессент не выдержал и ответил fuck you, на что Маск попросил: «Произнеси погромче». Как выяснили журналисты, в какой-то момент пришлось вмешаться помощнику, чтобы остановить конфликт. Перепалку также слышала итальянский премьер Джорджа Мелони, в тот день она посетила Белый дом.

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