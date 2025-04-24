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Часть бизнеса Пригожина переходит к миллиардерам из Азербайджана

24 апреля 2025, 13:59 2793

Группа компаний «Конкорд», основанная Евгением Пригожиным, начала распродажу активов после потери контрактов на питание для армии.

Как сообщает Коммерсант, одна из фабрик-кухонь в Новой Москве продана структурам, связанным с группой компаний «Киевская площадь», принадлежащей бизнесменам азербайджанского происхождения Году Нисанову и Зараху Илиеву.

Производство мощностью 100 тонн готовой еды в сутки стало одним из ключевых активов, от которых избавляется компания. Ранее «Конкорд» потерял фабрики в Янино (Ленинградская область), Кленово (Новая Москва) и на улице Черняховского в Москве.

Выручка от продажи недвижимости и основных средств составила 1,7 млрд рублей в 2024 году, благодаря чему чистая прибыль выросла почти в шесть раз — до 2 млрд рублей.

22 апреля было принято решение о ликвидации ООО «Комбинат питания», входящего в ГК «Конкорд». По мнению экспертов, это связано с утратой крупнейшего заказчика — Минобороны РФ. Остальные бизнесы группы, включая кейтеринг, продолжают работу.

«Конкорд» обеспечивал питание российской армии, но после мятежа Пригожина в июне 2023 года компания потеряла государственные контракты. Сам Пригожин погиб спустя два месяца после мятежа в авиакатастрофе.

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