Российский угольный экспорт стал убыточным

В первом квартале поставки российского энергетического угля через дальневосточные порты — традиционно самое выгодное направление — стали убыточными. Об этом со ссылкой на обзор консалтинговой компании «Технологии доверия» пишут «Ведомости».

Отрицательную рентабельность имеет даже продажа топлива в Китай. В апреле ситуация не изменилась. При поставках угля из Кемеровской области, главного угольного региона страны, нетбэк (конечная цена за вычетом стоимости производства и доставки до покупателя) составил минус 259 рублей за тонну. Еще в декабре он составлял 1,7 тысячи рублей.

Главной причиной такой динамики стали падение цен на мировых рынках на десять процентов и укрепление рубля, что в совокупности дало обрушение стоимости топлива в национальной валюте сразу на 30 процентов.

На этом фоне рублевые тарифы на фрахт, перевалку в портах и аренду полувагонов также поползли вниз, но такой компенсации оказалось недостаточно для прибыльности поставок. В результате 80 процентов всего угольного экспорта России с учетом самых дорогих коксующихся углей оказались убыточными.