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Представительство VOYAH и M-HERO в Азербайджане посетило Китай

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14:19 616

Делегация компании SCM Motors, официального дистрибьютора автомобилей Voyah и M-HERO в Азербайджане, приняла участие во встрече официальных дилеров, которая прошла в Китае 21-23 апреля.

В ходе мероприятия, организованного в инновационном центре Dongfeng, особое внимание было уделено обсуждениям существующих показателей производительности и оборота, а также запланированные на следующий год стратегии маркетинга и продаж дилеров стран СНГ. Помимо этого, были организованы бизнес-семинары в формате круглого стола, а также в ходе мероприятия была осуществлена встреча с генеральным директором корпорации Dongfeng Motor с Ма Лэем.

В рамках визита делегация посетила 21-ю Шанхайскую международную автомобильную выставку в Шанхае, а также заводы производителя M-HERO и VOYAH.

Следует отметить, что официальная продажа вышеуказанных автомобилей в Азербайджане осуществляется в рамках сотрудничества SCM Motors с корпорацией Dongfeng Motor, одним из гигантов-основателей китайской автомобильной промышленности.

Дистрибьютор, владеющий официальным сервисным центром, соответствующим всем стандартам, предоставляет гарантию на все автомобили сроком на 8 лет, или до 160 000 км пробега.

Более подробную информацию вы можете получить на официальном сайте компании (www.voyah.com.az) или на страницах в социальных сетях (@voyah.azerbaijan), а также по контактному номеру +994 55 535 77 77.

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