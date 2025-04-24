Турция и Россия обсудят Ближний Восток в Стамбуле

Заместители министров иностранных дел Турции и России проведут 25 апреля в Стамбуле консультации по Ближнему Востоку.

«25 апреля 2025 года в Стамбуле состоятся консультации по Ближнему Востоку между Турцией и Российской Федерацией на уровне заместителей министров. Турцию на консультациях будет представлять заместитель министра иностранных дел Нух Йылмаз, с российской стороны будет участвовать заместитель министра иностранных дел Михаил Богданов. Ожидается, что в ходе консультаций пройдет всесторонний обмен идеями по региональным вопросам, в частности по Сирии и Палестине», - рассказал источник.

Он также добавил, что «Российская Федерация - страна, консультациям с которой Турция придает большое значение в контексте событий на Ближнем Востоке».