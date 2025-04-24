Экзаменационные центры Азербайджана и Грузии подписали меморандум о взаимопонимании

В ходе встречи М.Аббасзаде ознакомила гостей с деятельностью Центра, отметив, что ГЭЦ представляет собой целостную социотехническую систему, основанную на международных стандартах и обеспечивающую объективность, прозрачность и автоматизацию всех этапов экзаменационного процесса.

24 апреля в Государственном экзаменационном центре состоялась официальная встреча председателя правления ГЭЦ Малейки Аббасзаде с директором Национального центра оценки и экзаменов Грузии Нино Церетели.

По ее словам, система базируется на алгоритмах и решениях, принимаемых исключительно специалистами, обладающими соответствующей компетенцией, что исключает возможность влияния на результаты конкретного участника.

М.Аббасзаде также напомнила, что ГЭЦ был первым госучреждением в Азербайджане, внедрившим ИКТ в управление массовыми процессами. Введение в эксплуатацию электронного экзаменационного корпуса стало важным шагом на пути цифровой трансформации процесса оценки знаний. Инновационная платформа и соответствующая инфраструктура позволяют проводить электронные экзамены по всей территории Азербайджана, в том числе за пределами Центра.

В свою очередь, Нино Церетели выразила признательность за теплый прием и подчеркнула значимость ознакомления с применяемыми в ГЭЦ инновационными решениями, отметив их практическую ценность для дальнейшего совершенствования деятельности НЦОЭ.

Стороны также выразили удовлетворенность результатами сотрудничества в рамках меморандума, подписанного в 2020 году, и отметили необходимость подписания нового документа, предусматривающего расширение направлений партнерства. В частности, в рамках сотрудничества осуществляется работа по взаимному анализу и совершенствованию тестовых заданий на азербайджанском и грузинском языках.