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Экзаменационные центры Азербайджана и Грузии подписали меморандум о взаимопонимании

15:05 216

24 апреля в Государственном экзаменационном центре состоялась официальная встреча председателя правления ГЭЦ Малейки Аббасзаде с директором Национального центра оценки и экзаменов Грузии Нино Церетели.

В ходе встречи М.Аббасзаде ознакомила гостей с деятельностью Центра, отметив, что ГЭЦ представляет собой целостную социотехническую систему, основанную на международных стандартах и обеспечивающую объективность, прозрачность и автоматизацию всех этапов экзаменационного процесса.

По ее словам, система базируется на алгоритмах и решениях, принимаемых исключительно специалистами, обладающими соответствующей компетенцией, что исключает возможность влияния на результаты конкретного участника.

М.Аббасзаде также напомнила, что ГЭЦ был первым госучреждением в Азербайджане, внедрившим ИКТ в управление массовыми процессами. Введение в эксплуатацию электронного экзаменационного корпуса стало важным шагом на пути цифровой трансформации процесса оценки знаний. Инновационная платформа и соответствующая инфраструктура позволяют проводить электронные экзамены по всей территории Азербайджана, в том числе за пределами Центра.

В свою очередь, Нино Церетели выразила признательность за теплый прием и подчеркнула значимость ознакомления с применяемыми в ГЭЦ инновационными решениями, отметив их практическую ценность для дальнейшего совершенствования деятельности НЦОЭ.

Стороны также выразили удовлетворенность результатами сотрудничества в рамках меморандума, подписанного в 2020 году, и отметили необходимость подписания нового документа, предусматривающего расширение направлений партнерства. В частности, в рамках сотрудничества осуществляется работа по взаимному анализу и совершенствованию тестовых заданий на азербайджанском и грузинском языках.

После встречи делегация из Грузии посетила музей, посвященный истории национальной системы оценки, а также ознакомилась с режимной зоной подготовки экзаменационных материалов и системой их автоматизированной печати, расположенной в административном здании ГЭЦ.

Сотрудник Центра подробно рассказал о «Системе цифровой подготовки и аудита экзаменационных материалов», реализация которой началась в 2012 году. Было отмечено, что данная система обеспечивает персонализированную печать экзаменационных брошюр, исключает возможность вмешательства человека в процесс и гарантирует безопасность и точность подготовки материалов.

25 апреля делегация посетит электронный экзаменационный корпус ГЭЦ и ознакомится с условиями, созданными для участников экзаменов. Также предусмотрены презентации профильных структурных подразделений Центра. 27 апреля гости будут присутствовать на выпускном экзамене по программе общего среднего образования.

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